Była kandydatka Rolanda z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła internautów. Ola podczas relacji na InstaStories opublikowała kilka kadrów z domu Basi! Okazuje się, że w weekend odwiedziała uwielbianą przez widzów rolniczkę.

Ola od Rolanda z "Rolnik szuka żony" spotkała się z Basią

Chociaż od finału dwunastej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy to emocje wokół uczestników nie opadają. Fani programu za pośrednictwem mediów społecznościowych śledzą losy uczestników. Ostatnio Julia pokazała wyjątkowe zdjęcie z Arkiem i przekazała radosne wieści, a teraz możemy zobaczyć najnowsze zdjęcie z Basią!

Okazuje się, że w weekend Basia miała w swoim domu wyjątkowego gościa. Ola, była kandydatka Rolanda, odwiedziła rolniczkę i podczas relacji na InstaStries pokazała kadr ze spotkania.

Na kawusi u Basi napisała oznaczając konto Basi na Instagramie.

Patrząc na to zdjęcie od razu uwagę zwraca jedno - piękny uśmiech rolniczki! Widać, że jest szczęśliwa.

Historia Basi i Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Basia była jedną z uczestniczek dwunastej edycji "Rolnik szuka żony". O serce rolniczki walczył m.in. Mateusz i od samego początku wydawało się, że to właśnie on jest jej faworytem. W dniu decyzji Basia rzeczywiście wybrała Mateusza i to z nim chciała spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Para spędzała czas tylko we dwoje i razem pojawili się w wielkim finale "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku Mateusz zaskoczył wyznaniem:

W tym momencie nie było jakiegoś przełamania żeby nagle nastąpiło wielkie uczucie

Po emisji finału wszyscy zastanawiali się, jak potoczyły się losy rolniczki i jej wybranka. Wszystko stało się jasne już kilka dni później, wtedy też wydało się co z Basią i Mateuszem z "Rolnik szuka żony". Super Express ustalił wówczas, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Basia i Mateusz do tej pory nie zabrali głosu ws. medialnych doniesień.

Teraz Ola od Rolanda z "Rolnika" pokazała nowe zdjęcie Basi! Tylko spójrzcie na ten kadr.

Zobacz także: