Klaudia Halejcio ma za sobą pracowity rok. Aktorka już miesiąc po porodzie wróciła do zawodowych obowiązków! Narodziny córeczki były jednak dopiero początkiem zmian w jej życiu. Gwiazda przeprowadziła się wraz z partnerem do luksusowej willi na warszawskim Ursynowie. To jeszcze nie wszystko! W tym roku aktorkę czekają co najmniej 3 premiery kinowe i liczne dni zdjęciowe, nic więc dziwnego, że postanowiła dać sobie chwilę oddechu od natłoku codzienności. Artystka wraz z mamą, przyjaciółką i małą Nel wybrały się do jednego z najbardziej luksusowych SPA w Polsce. Nagrania z ich wyjazdu rozczuliły internautów.

Klaudia Halejcio na urlopie z rodziną w luksusowym SPA. Pobyt kosztuje fortunę!

Ostatnio spore poruszenie wzbudził fakt, że Klaudia Halejcio kilka miesięcy po zakupieniu nowiutkiej willi wartej aż 9 milionów złotych postanowiła wyremontować sypialnię. W mediach zawrzało, a całą sprawę postanowił skomentować partner aktorki - Oskar. Mężczyzna nie lubi być w błysku fleszy, bardzo dba o swoją prywatność i raczej nie pokazuje się w social mediach. Tym razem nie było inaczej. Tata małej Nel jedynie użyczył swojego głosu na InstaStories Klaudii, nie pokazując twarzy. Okazało się, że tuż przed wyjazdem aktorki na urlop, Oskar dosłownie zamroził jej karty kredytowe.

- Dom za 9 milionów, a ona remonty sobie robi. No po prostu zwariować można. Zamroziłem jej środki, karty i do widzenia. Starczy tego - słyszymy na filmiku głos Oskara.

Oczywiście cała sytuacja została wyreżyserowana i była jedynie formą żartu. Wkrótce po tym dowcipie dziewczyny ruszyły w drogę na Mazury.

klaudiahalejcio/Instagram

Po dotarciu na miejsce gwiazda chętnie pokazała apartament, w którym się zatrzymały. Halejcio pokazała również, jak czas w luksusowym SPA spędza jej maleńka córeczka. Podczas eleganckiej kolacji Nel grzecznie spała w wózeczku, by następnie szaleć w jacuzzi! Mała dzielnie dryfowała po tafli wody w kółku ratunkowym, które bezpiecznie utrzymywało ją na powierzchni. Widać, że dziewczynka bawi się świetnie na wyjeździe z mamą, a cały kompleks hotelowy wygląda bardzo relaksująco i... luksusowa. Ile więc trzeba by było zapłacić za pobyt w tym miejscu?

Instagram @klaudiahalejcio

Ceny za dobę wahają się od ok. 850 zł w przypadku pokoju dwuosobowego do nawet 1200 zł za pokój trzyosobowy. Jeśli chcielibyśmy wynająć willę, musielibyśmy zapłacić między 1600 a 1850 zł. Ceny pakietów kosmetycznych to od ok. 800 zł do 1200 zł na osobę. Za pakiet 2 dni noclegu plus podstawowe zabiegi takie jak peeling i masaż zapłacilibyśmy od 1550 zł w górę.

Taka przyjemność nie należy więc do najtańszych, ale trzeba przyznać, że pomimo zabójczych cen, zarówno ośrodek, jak i tereny wokół niego wyglądają przepięknie. Wybralibyście się do takiego SPA? Uważacie, że cena jest adekwatna do udogodnień, czy może jednak przesadzona?