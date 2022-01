Klaudia Halejcio w rodzinnej sesji z córeczką. "Pierwsze święta za nami"

Klaudia Halejcio na początku czerwca urodziła córkę . Mała Nel już stała się prawdziwą gwiazdą na Instagramie mamy. Jednak do tej pory aktorka nie pokazywała twarzy dziewczynki. Dziś się to zmieniło. A data, którą wybrała Klaudia nie jest przypadkowa. Szczęśliwa mama zdradziła, że to właśnie dziś jej córeczka miała pojawić się na świecie. Mała Nel jednak się pospieszyła i przywitała rodziców już dwa tygodnie przed terminem. Zobaczcie, jak wygląda córka Klaudii Halejcio. Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała bliznę po porodzie. Aktorka opublikowała wyjątkowe zdjęcie z córeczką! Klaudia Halejcio pokazała urocze zdjęcia z córką. Nel urodziła się przed terminem Klaudia Halejcio niedawno chwaliła się kulisami pierwszej sesji zdjęciowej z córeczką . Właśnie pokazała jej efekty, przy okazji po raz pierwszy, pokazując jak wygląda mała Nel. Do tej pory aktorka zasłaniała twarz dziewczynki, chociaż zdjęcia z maleństwem publikowała w sieci bardzo często. Okazuje się, że data publikacji tych przepięknych zdjęć, ukazujących relację mamy z córką nie jest przypadkowa. To właśnie dzisiaj, zgodnie z przewidywanym terminem porodu, miała urodzić się córka Klaudii Hajlejcio. Szczęśliwa mama opublikowała serię zdjęć z Nel, którą tuli w swoich objęciach i napisała: I pomyśleć, że Nel miała pojawić się dopiero dziś z nami 🥰🙈 A to już mija 16 najwspanialszych dni razem ❤️🥳 Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy od rozczulonym tym widokiem internautów: - Nel jest prześliczna❤️❤️urodziła się tego samego dnia co ja😍 - Jeju jaki słodziak! 😍😍😍❤️ - Uśmiech po mamusi❤️❤️❤️❤️ - zauważyła Magda Steczkowska - Piękna jak mama 🤍 - Cala mama !...