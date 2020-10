Ostatnie kilka tygodni to dla Klaudii Halejcio wyjątkowy czas. Z dwóch powodów. Pierwszy to data 13 września. Właśnie tego dnia aktorka skończyła 30 lat. Czy z okazji tej przełomowej daty Halejcio ma jakieś postanowienia albo marzenia do zrealizowania?

Chcę nadal cieszyć się życiem i realizować swoje marzenia. Mam wrażenie, że dla kobiety trzecia dekada to najlepszy okres w jej życiu. Chociaż pewnie za 10 lat powiem Ci coś innego. A postanowienia? Z postanowieniami nigdy nie czekam na urodziny. Głos serca nie patrzy na zegarek.

- wyznała w rozmowie z magazynem "Party".

Aby uczcić te wyjątkowe, okrągłe urodziny Klaudia wybrała się na grecką wyspę Zakynthos. I właśnie w tym miejscu poznajemy drugi powód, dla którego ostatni czas jest w życiu Klaudii tak wyjątkowy. Aktorka wybrała się do Grecji ze swoim nowym ukochanym. I choć przez długi czas pozostawała w tym temacie dość enigmatyczna, w końcu, właśnie na Zakynthos, postanowiła pokazać nowego ukochanego swoim obserwatorom na Instagramie. Pochwaliła się też prezentami, którymi jej partner Oskar obsypał ją z okazji 30. urodzin. Trzeba przyznać, że mężczyzna ma gest! Kilka dni przed wylotem na wyspę sprezentował Halejcio luksusowy samochód marki Mercedes GLC Coupe, którego cena wynosi ponad 200 tysięcy zł! Również na wyspie rozpieszczał Klaudię wyjątkowymi prezentami. Śniadanie do łóżka i wielki bukiet kwiatów to na pewno tylko niektóre z nich! Mimo licznych pytań swoich followersów gwiazda postanowiła nie zdradzać za wiele na temat swojego nowego ukochanego. Dopiero nam zdecydowała się opowiedzieć trochę więcej o Oskarze. Jak go poznała? Czym jej ukochany się zajmuje?

To prawda, pojawił się w moim życiu ktoś dla mnie ważny. Ma na imię Oskar. Znajomi żartują, że mogę już kończyć karierę aktorską, bo już swojego Oscara zdobyłam. Chociaż to tak naprawdę to on zdobył mnie. Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. Oskar jest biznesmenem i z dużym powodzeniem działa w branży internetowej. Więcej nie zdradzę, ale pewnie wkrótce dowiecie się więcej, bo mamy również wspólne plany biznesowe.

- przyznała w rozmowie z magazynem. Trzymamy zatem kciuki za nową miłość Klaudii i czekamy na więcej romantycznych zdjęć z ukochanym!

Więcej w najnowszym numerze "Party"!

