Klaudia Halejcio pochwaliła się nową fryzurą! I znów zachwyciła

Klaudia Halejcio dołączyła do grona najpopularniejszych influencerek, a zabawne filmiki aktorki niezmiennie są hitem w sieci. Co ciekawe na Instagramie Klaudia Halejcio publikuje zazwyczaj piękne zdjęcia z sesji, na których zachwyca stylizacjami, idealnymi fryzurami i perfekcyjnym makijażem, a z kolei w relacjach na Instastory coraz częściej mówi wprost, o tym, że macierzyństwo ma też swoją ciemną stronę i nie zawsze jest łatwo. To właśnie za to kochają ją internautki i doceniają fakt, że nie obawia się zaprezentować bez makijażu czy z podkrążonymi oczami po nieprzespanej nocy. Teraz Klaudia Halejcio znów zaskoczyła nowym zdjęciem z córką. Gwiazda wygląda na nim jak nastolatka! Klaudia Halejcio na nowych zdjęciach z córką wygląda jak nastolatka W życiu Klaudii Halejcio nie ma miejsca na nudę. Aktorka na co dzień zajmuje się córeczką, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i powoli wraca do pracy zawodowej. W święta gwiazda "Pierwszej miłości" zasypała swoje fanki pięknymi zdjęciami idealnie udekorowanego domu i świątecznymi stylizacjami, a teraz przyszedł czas na powrót do rzeczywistości i Klaudia Halejcio w relacji na Instastory zaprezentowała się z córeczką w domowym wydaniu. Aktorka pozuje ze związanymi włosami i bez makijażu, trzymając na rękach małą Nel . Uwagę zwraca naturalny look Klaudii Halejcio. Na nagraniu gwiazda zupełnie nie wygląda na 31 lat... Zresztą sami spójrzcie! Zobacz także: Klaudia Halejcio o córeczce: "Najgorsze, że nie lubi spać!" Klaudia Halejcio na zdjęciach zazwyczaj prezentuje się w pełnym makijażu i z idealnie ułożonymi włosami. Takie fotografie publikuje większość gwiazd, dlatego internauci coraz częściej doceniają te posty, na których widać, że gwiazdy nie zawsze...