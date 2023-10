Klaudia Halejcio właśnie wypoczywa na luksusowych wakacjach w Turcji. Nie obyło się więc bez medialnych publikacji. Tym razem na jej instagramowym profilu wylądowało nagranie w skąpym bikini, na którym ta naprawdę dużo pokazuje. Jak nietrudno się domyślić, nowy post wywołał prawdziwą burzę w sieci! Koniecznie zobaczcie o jakie ujęcie chodzi!

Klaudia Halejcio pokazała bardzo dużo

Popularna aktorka nie może narzekać na nudę. W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w jej życiu prywatnym. W końcu Klaudia Halejcio już niebawem weźmie ślub ze swoim ukochanym, Oskarem. Jak się okazało, ta miała bajeczne zaręczyny, którymi pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio jednak jej przyszły mąż został w Polsce, a influencerka udała się na słoneczne wakacje. Tym razem postawiła na wypad w babskim gronie - ze swoją córeczką oraz najbliższymi przyjaciółkami. Jak zawsze, aktorka raczy swoich fanów licznymi, instagramowymi relacjami z tureckiej riwiery. Nie inaczej było tym razem!

We wtorkowe południe na Instagramie Klaudii Halejcio wylądowało wakacyjne nagranie, na którym ta... pozuje w bardzo skąpym, panterkowym stroju kąpielowym. Aktorka relaksuje się w basenie. Uwagę jednak zwraca jej zgrabne ciało. To jest nie tylko opalone, ale także wysportowane. Nic więc dziwnego, że odważne nagranie rozgrzało fanów do czerwoności. Szczególnie, że gwiazda nie ma w zwyczaju emanować w mediach społecznościowych swoimi kobiecymi atutami.

TRICOLORS/EAST NEWS

Pod postem więc posypało się mnóstwo komentarzy. O ten pokusiła się także inna, równie znana aktorka, Joanna Opozda. Ta żartobliwie napisała:

- Ło matko, Klaudyna, jak mogłaś pokazać tyłek, jesteś matką ???? a tak całkiem na serio jest ???????????? ????

Inne gwiazdy także zostawiły po sobie komentarz:

- Treningi nie idą w las ???????? - napisała Kasia Dziurska.

Internauci również zachwycali się figurą aktorki:

- Ale piękna karnacja ???? nie wspominając, że figura to totalny sztos ❤️ a ???? to już w ogóle!

Instagram @klaudiahalejcio

Znaleźli się też tacy, którzy skrytykowali nagranie:

- Jak się nie ma nic innego do pokazania to trzeba ????

A Wam jak się podoba gwiazda w takim wydaniu?

TRICOLORS/East News