Klaudia Halejcio ledwie 5 miesięcy temu urodziła swoje pierwsze dziecko - małą Nel. Choć praktycznie od samego porodu wyglądała świetnie i tak spadła na nią fala krytyki za wygląd. Szczególnie w temacie brzucha... Klaudia przyznaje, że ciężko jej było czytać niektóre artykuły. Opowiedziała nam też o jednej rozmowie telefonicznej. Zobaczcie sami.

Klaudia Halejcio o pytania o brzuch po ciąży

Klaudia Halejcio uważa, że body positive (czyli ciałopozytywność) jest super. Jak mówi ważny jest dystans do ciała. Podkreśla też, że ważne jest, by kobiety nie robiły sobie nawzajem przytyków. A tak się właśnie stało w jej przypadku. Choć bardzo szybko wróciła po ciąży do dawnej figury, to i tak spadło na nią mnóstwo krytyki. Czasem bardzo przykrej...

Było mnóstwo artykułów, przez których naprawdę wylewałam łzy. Że źle wyglądam po ciąży, że mam wielki brzuch, że inne gwiazdy nie mają. Że mam brzydką szramę po cesarskim cięciu - wymienia nam Klaudia.

Aktorka mówi, że szczególnie straszne było dla niej to, że komentowały to kobiety, które same są matkami. Szczególnie zapamiętała jeden z telefonów.

Dziennikarka jedna do mnie zadzwoniła i zapytała mnie w pierwszym pytaniu jak ja się czuję, że inne gwiazdy nie mają brzucha, a ja mam. A ja... naprawdę zadała mi pani takie pytanie?

Zobaczcie, co Klaudia powiedziała nam o akceptacji swojego ciała po ciąży.

