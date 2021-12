Klaudia Halejcio pokazała brzuch pół roku po porodzie. Aż trudno uwierzyć, że niedawno urodziła!

Julia Wieniawa tuż przed ostatnim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym nawiązała do decyzji Trubunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Młoda gwiazda, która już dziś wieczorem (w piątek 23 października) będzie walczyć o Kryształową Kulę, nie ukrywa, że jest przerażona tym, co dzieje się w naszym kraju. Zobaczcie, co napisała Julia Wieniawa! Julia Wieniawa przed finałem "Tańca z Gwiazdami" Wczoraj, w czwartek 22 października, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oburzyła wiele gwiazd. Kinga Rusin, Anja Rubik czy Joanna Koroniewska ostro skrytykowali orzeczenie dotyczące aborcji. Teraz okazuje się, że sprawa bardzo dotknęła również Julię Wieniawę, finalistkę "Tańca z Gwiazdami". Młoda aktorka i piosenkarka, zaledwie kilka godzin przed finałem show Polsatu opublikowała wpis, w którym zdradziła, że ciężko jej występować w rozrywkowym programie kiedy w Polsce dzieją się tak ważne rzeczy. Chce, żeby to był przepiękny, niezapomniany i przepełniony radością wieczór... ale dziwnie mi się to wszystko teraz pisze, bo cały ten program przestaje mieć dla mnie znaczenie w obliczu tego co się dzieje w naszym kraju . Dziś wieczorem postaram się świetnie bawić, ponieważ jest to mój ostatni raz na tym parkiecie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie przeszłam obok tej sytuacji obojętnie. Trudno się uśmiechać w telewizji, gdy na świecie dzieje się tyle złego, ale w nasze zawody wpisane jest dawanie rozrywki innym, dlatego mimo wszystko zapraszamy do oglądania dzisiejszego odcinka. Wraz ze Stefano włożymy całe swoje serca w nasze występy, by dać Wam i Nam trochę pozytywnej energii i oddechu. 🖤...