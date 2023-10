Ponad pół roku temu życie Klaudii Halejcio zmieniło się o 180 stopni. Aktorka i jej partner Oskar zostali rodzicami, gdy na świecie pojawiła się mała Nel. Choć Telewizyjna gwiazda zaledwie kilka miesięcy po porodzie prezentuje się zniewalająco, to przeszła też gorszy okres. Artystka po wyjściu ze szpitala przede wszystkim cieszyła się tym, że jej córeczka jest zdrowa. Niestety niedługo później zaczęła walczyć z hejtem.

Internauci sugerowali, że Klaudia Halejcio ma problem z powrotem do formy po porodzie. Brakiem empatii wykazywali się także dziennikarze, którzy wprost pytali aktorkę o jej brzuch. Warto przypomnieć, że w przypadku gwiazdy zdecydowali o konieczności przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Choć Klaudia Halejcio zazwyczaj nie przejmowała się przesadnie swoim wyglądem, to fala złośliwych i nieprzyjemnych uwag dała jej się we znaki. Na szczęście artystka poradziła sobie z hejterami.

Klaudia Halejcio zdradza sekrety macierzyństwa

Znana z poczucia humoru i dystansu do siebie Klaudia Halejcio od pewnego czasu podbija serca fanów, opowiadając o tym, jak naprawdę wygląda macierzyństwo. Aktorka nie unika też trudnych tematów. Niedawno zgodziła się na rozmowę z naszą reporterką, której opowiedziała o tym, jak łączy karierę z byciem mamą oraz jak w tym całym zamieszaniu odnajduje czas na dbanie o fenomenalny wygląd. Gwiazda nie uniknęła również pytania o to, czy Nel daje jej czasem popalić.

Jest bardzo grzeczna, ale najgorsze jest to, że nie lubi spać - zdradziła świeżo upieczona mama.

Chociaż Klaudia Halejcio prezentuje się fantastycznie, to czy miewa momenty załamania i zwątpienia? Czy w ogóle może zmrużyć oko przy tak aktywnym maluchu? Co frustruje aktorkę telewizyjną, gdy słucha innych młodych matek? Poznacie te szczegóły, oglądając nasz materiał wideo.