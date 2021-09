Klaudia Halejcio trzy miesiące po porodzie chwali się umięśnionym brzuchem! 

Klaudia Halejcio to jedna z najgorętszych, świeżo upieczonych mam w polskim show-biznesie! Aktorka, która urodziła zaledwie trzy miesiące temu nie przestaje zachwycać swoich fanów zdjęciami i nagraniami z jej słodką córeczką Nel, a także zabawnymi filmikami, czy swoimi doświadczeniami na temat ciąży i macierzyństwa. Co więcej gwiazda zdecydowała się na kolejne wielkie wyjście i pokazała się na ściance, na której pozowała z kultową, bardzo drogą torebką i w modnej stylizacji, która świetnie podkreśla jej sylwetkę i pokazuje perfekcyjnie płaski i wyrzeźbiony brzuch!

Swoim kaloryferem aktorka pochwaliła się również na Instagramie, a internautki są zachwycone formą młodej mamy, choć nie wszystkie są w stanie uwierzyć, że "sześciopak" to zasługa ćwiczeń.

bronzer do konturowania - komentują.

Cóż, te zdjęcia mówią same za siebie, a Klaudia Halejcio wręcz promienieje!

Klaudia Halejcio chwali się płaskim, umięśnionym brzuchem trzy miesiące po porodzie

Klaudia Halejcio to jedna z tych gwiazd, która jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych i nawet zajmując się małą Nel, aktorka znajduje czas na kontakt ze swoimi fanami, których ciągle przybywa - czemu trudno się dziwić! Sposób, w jaki świeżo upieczona mama opowiada o macierzyństwie naprawdę zasługuje na brawa. Klaudia Halejcio, która niedawno przeprowadziła się do pięknej willi i planuje ślub z partnerem, zdecydowanie nie owija w bawełnę.

Klaudia Halejcio opowiadając o pierwszych chwilach z córeczką, swoich kryzysach jako mama, czy chwilach po porodzie, które wcale nie należały do najłatwiejszych, zachwycała swoich obserwatorów. Aktorka otwarcie mówiła także o swoim powrocie do formy i brzuchu po porodzie, przez który raz nawet usłyszała okropne słowa. Gwiazda pokazywała ćwiczenia, jakie wykonuje w swojej domowej siłowni i jak się okazuje, przyniosły one fenomenalny efekt. Juz pokazując brzuch miesiąc po porodzie, Klaudia Halejcio mogła pochwalić się świetną sylwetką, a teraz przeszła samą siebie. Jej najnowsze zdjęcie wprawiło fanki w osłupienie!

- Brzuch kradnie całe zdjęcie! 😍🔥🔥💪❤️ - Omg ❤️‍🔥 prawdziwa przepetarda 🔥 - Przepięknie pani wygląda ♡ pozdrawiam cieplutko ☀️ - Wszytko pięknie ale na brzuchu🔥🔥🔥 już zarys kaloryferka brawo 👏👏😍 - O wow patrzę tylko na ten super brzuch 😍😁 - 🔥 reklama biżuterii, a wszyscy o kaloryferze ma brzuchu, szczerze sama to zauważyłam 😆 zazdroszczę! - Ale figura🔥🔥 - czytamy w komentarzach.

Internauci są pod ogromnym wrażeniem sylwetki Klaudii Halejcio, która urodziła zaledwie na początku czerwca. Niektórzy jednak nie powstrzymali się od drobnych złośliwości.

- Widzę kaloryfer w tym brzuchu! 💪🏼 to od ciastek na szczęście tak działa? 😂 - zapytała miło fanka. - bronzer do konturowania 😂 - odpowiedziała jedna z internautek. - Hmmm.... śliczna ty, śliczny dzidziuś... ale która z nas mam tak wygląda... makijaż pazurki... czas na gimnastyk,i pysiolek uśmiechnięty... ojjj inaczej to wygląda... inaczej - skomentowała inna.

Cóż, wygląda na to, że w przypadku Klaudii Halejcio kaloryfer wcale nie jest bronzerem, a efektem ciężkiej pracy, a mimo zabawy z pieluchami, małą Nel i tymi trudnymi chwilami, gwiazda dba o to, by znaleźć chwilę dla siebie. Podczas ostatniego wyjścia na spotkanie w nowym salonie marki Sinsay gwiazda zachwyciła fotoreporterów!

Krótki top odsłonił płaski brzuch świeżo upieczonej mamy, a na wielkie wyjście Klaudia Halejcio postawiła na modną, monochromatyczną stylizację w brązie. Spodnie z wysokim stanem jeszcze bardziej podkreśliły smukłą talię aktorki, a długa marynarka to idealny sposób, by zakryć pewne części ciała oraz dodać lookowi elegancji i pazura! Co więcej, Klaudia Halejcio do wszystkiego dobrała torebkę, która jest marzeniem wszystkich fashionistek!

Moda mama postawiła na model New Wave Chain Bag, w mniejszej wersji, od luksusowego domu mody Louis Vouitton. Czarna torebka z pikowaniami, złotym monogramem i łańcuchem to prawdziwy klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody! Ile kosztuje to cacko? Vintage'owa, większa wersja torebki Klaudii Halejcio to koszt aż... 13 tysięcy złotych!

Jak ocenicie najnowszy look Klaudii Halejcio? Dla nas to prawdziwy strzał w 10, a gwiazda zdecydowanie należy do najbardziej stylowych mam w polskim show-biznesie!