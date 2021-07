Klaudia Halejcio pokazała jak wygląda jej brzuch miesiąc po porodzie! Aktorka zachwyca figurą

Choć Anna Lewandowska niecałe cztery miesiące temu urodziła swoją drugą córkę, Laurę , może pochwalić się nienaganną sylwetką i idealnym brzuchem. Żona Roberta Lewandowskiego podkreślała wiele razy, że nie jest to jej priorytet, jednak intensywne ćwiczenia i zdrowe odżywanie robią swoje i trenerka wygląda obłędnie. Sama ma jednak do tego spory dystans, co udowodniła właśnie kolejny raz, zamieszczając śmieszny filmik w sieci. Możemy ją zobaczyć z wielkim brzuchem i pokaźną pupą. Jak to możliwe? Zobacz także: Anna Lewandowska jeszcze nigdy nie pokazała tak seksownego zdjęcia! "Brak słów" - komentują fani Anna Lewandowska z wielkim brzuchem i ogromną pupą Niebawem miną cztery miesiące od narodzin drugiej córki Ani Lewandowskiej. Na początku maja na świecie pojawiła się córeczka trenerki i Roberta Lewandowskiego, mała Laura. Chociaż od tamtej chwili nie minęło wiele czasu, to młoda mama znów zachwyca wyglądem. Jako trenerka najlepiej wie ile pracy to kosztuje, jak również to, że nie wszystkie panie mogą w tym tempie wracać do formy. Zachęca je jednak do aktywności. Sama raczej z dystansem podchodzi do swojej figury i publicznej dyskusji o swoim wyglądzie. Udowodniła to kolejny raz zamieszczając na InstaStories zabawny filmik, na którym możemy zobaczyć ją w wielką pupa i duzym brzuchem. Za chuda, za duża - jak teraz Wam się podobam? - zapytała fanów na InstaStories. Zobaczcie sami, jak wyglądała. Oczywiście brzuch i pupa są doczepione: I jak? Podoba Wam się? Ania pisze, że chodzi o czwartkowe nagranie. Ciekawe gdzie jeszcze zobaczymy jego efekty. Żona Roberta Lewandowskiego w rzeczywistości może pochwalić się nienaganną figurą.