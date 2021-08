Klaudia Halejcio o pierwszych chwilach z córeczką. Nie było łatwo! "Tak się bałam"

Klaudia Halejcio od przeszło dwóch miesięcy jest szczęśliwą mamą małej Nel. To pierwsze dziecko aktorki, która powoli poznaje uroki macierzyństwa. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami nie tylko pięknymi, ale też trudnymi momentami, które zapewne zna każda mama. Tym razem Klaudia Halejcio zdecydowała się wyznać, czego obawiała się, gdy jej pociecha przyszła na świat. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Klaudia Halejcio przeżywa pierwszy kryzys jako mama. "Nie wiem jak sobie z tym poradzić"

Klaudia Halejcio o pierwszych chwilach jako mama

Klaudia Halejcio została mamą na początku czerwca. Początkowo wiadomość o narodzinach Nel trzymała w tajemnicy i podzieliła się nią z fanami dopiero po kilku dniach. Aktorka chciała poświęcić pierwsze chwile tylko dla siebie i pociechy, co oczywiście fani gwiazdy doskonale zrozumieli. Klaudia Halejcio odkąd tylko została mamą, bardzo imponuje internautom swoją szczerością i naturalnością w dzieleniu się swoimi przeżyciami, jako młoda mama. Aktorka chętnie pokazuje córeczkę i mówi o urokach macierzyństwa, ale także dzieli się ze swoimi obserwatorami gorszymi momentami.

Instagram/Klaudia Halejcio

Klaudia Halejcio niedawno szczerze opowiedziała o swoim kryzysie zmęczenia, który dopada ją po nieprzespanych nocach - co z pewnością zrozumie każda mama. Gwiazda mówiła również o swoich pierwszych chwilach po porodzie, które nie należały do najłatwiejszych, a z kolei teraz zdecydowała się opowiedzieć, czego bała się, gdy jej córeczka dopiero co pojawiła się na świecie. Przy okazji aktorka podzieliła się nowymi, przepięknymi fotografiami z małą Nel.

- Tyle szczęścia w moich rękach 🥰Jak pierwszy raz podniosłam Nel tak się bałam 🙈 byłam bardzo zestresowana by nie zrobić jej krzywdy… była taka malutka delikatna i krucha. Nie mogę uwierzyć jak ona z każdym dniem się zmienia i jak ja czuje się pewniej w roli mamy 🥰 - napisała Klaudia Halejcio.

Zobacz także: Klaudia Halejcio została przyłapana przez paparazzi w kłopotliwej sytuacji!

Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów:

- Cudowne kobietki 😍 - Jakie to słodkie ❤️❤️ - Cudne zdjęcia ❤️ córeczka przesłodka ❤️ - Jest taka piękna😍 usteczka😍😍 - piszą fani.

My również niezmiennie jesteśmy zachwyceni Klaudią Halejcio i jej córeczką. To naprawdę wspaniałe, że gwiazda jest we wszystkim tak szczera i naturalna. Aktorce i jej rodzinie życzymy oczywiście wszystkiego dobrego!