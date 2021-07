Klaudia Halejcio została zapytana o brzuch po porodzie! Usłyszała okropne słowa

Od narodzin Nel minął już nieco ponad miesiąc, a fani Klaudii Halejcio bacznie obserwują jej poczynania w nowej, życiowej roli młodej mamy. Choć aktorka ma teraz na głowie o wiele więcej spraw, nie zapomina o mediach społecznościowych i swoich obserwatorach, z którymi chętnie dzieli się momentami z życia z uroczą córeczką. Dziś gwiazda postanowiła przytoczyć sytuację, która miała miejsce w ostatnich dniach. Jak się okazuje, kiedy jedna dziennikarek zapytała Klaudię Halejcio o jej pociążowy brzuszek, ta nie wierzyła, w to co słyszy. Czy powinnam już wylądować w psychiatryku? - mówiła z niedowierzaniem aktorka. Gwiazda poruszyła bardzo ważny temat, w typowy dla siebie sposób.

Klaudia Halejcio o brzuchu po ciąży

Kiedy Klaudia Halejcio została mamą, aktorka zyskała jeszcze więcej fanów! I nic w tym dziwnego, bo sposób w jaki gwiazda mówi o macierzyństwie, naprawdę robi wrażenie i zamiast owijać w bawełnę, woli pokazać całą prawdę. Nagranie w którym, z łzami w oczach, Klaudia Halejcio opowiada o pierwszych chwilach po porodzie, przygotowania do pierwszego wyjazdu z córeczką, czy opowieści o urokach i wpadkach z "życia matki" odbijały się sporym echem i powodowały ogromny odzew ze strony zachwyconych internautów, którzy równie bacznie jak paparazzi obserwują każdy jej krok. Teraz świeżo upieczona mama postanowiła poruszyć kolejny, bardzo ważny temat - mianowicie temat pociążowego brzuszka.

Nie od dziś figury gwiazd po porodzie i powrót do formy to jeden z tematów, który najbardziej interesuje ich obserwatorów. Swoje ciała po ciąży chętnie pokazywały między innymi takie gwiazdy jak Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Krupa, czy Małgorzata Rozenek, a swoich pięknymi kształtach i niesamowitym ciele, które wydało na świat dziecko, równie chętnie mówi i Klaudia Halejcio. Jak się okazuje, podczas ostatniego wywiadu, którego udzielała aktorka, dziennikarka postanowiła bardziej pociągnąć ją za język w tym temacie. Jednak zadane pytanie lekko... zszokowało Klaudię Halejcio. Gwiazda o wszystkim opowiedziała na swoim InstaStory.

Ciekawa sytuacja z wczoraj. Udzielam wywiadu, pani zadaje mi pytanie. Pytanie brzmi: "Pani Klaudio, jak pani psychicznie radzi sobie z tym, że ma pani brzuch, z resztą głośno pani o tym mówi". I ja mówię: "Tak, no tak" - zaczęła Klaudia Halejcio. -no i "Jak pani psychicznie radzi sobie z tym, że inne gwiazdy nie mają brzucha po porodzie, a pani ma" - dodała, cytując kolejne, zadane jej pytanie.

Jak Klaudia Halejcio zareagowała na skandaliczne pytanie?

Co na to Klaudia Halejcio? Cóż słowa dumnej mamy, która urodziła zaledwie ponad miesiąc temu - bo dokładanie 2 czerwca - mówi sama za siebie:

Myśle sobie - ona naprawdę to powiedziała? Jestem miesiąc po porodzie, co powinnam odpowiedzieć? Naprawdę, gwiazdy nie mają brzucha po porodzie? Ludzie mają? Proszę was, odpowiedzcie mi na to pytanie, jak wygląda brzuch kobiety miesiąc po ciąży, po cesarskim cięciu, bo nie wiem co odpowiedzieć. W jakim stanie psychicznym powinnam być? Czy powinnam już wylądować w psychiatryku? Załamać się? Co powinnam zrobić?

Klaudia Halejcio zachęciła internautki do odpowiedzi na pytania o brzuch po ciąży, a jej relacja oczywiście była pełna typowego dla gwiazdy humoru. My musimy przyznać, że miesiąc po ciąży Klaudia Halejcio wygląda rewelacyjnie - i na zdjęciach, które publikuje na swoim profilu na Instagramie, i na zdjęciach, na których zostaje przyłapana przez paparazzi.

Instagram/klaudiahalejcio

Zobacz także: Klaudia Halejcio nie chciała pokazywać dziecka w sieci. Dlaczego zmieniła zdanie?

Wygląda na to, że do temu Klaudia Halejcio podeszła z ogromną dozą humoru. "Wszystko jasne, ja się tutaj opierdzielam, a tam aqua gym jest. A ja co? Kawka, herbatka" - powiedziała aktorka, eksponując swój piękny poporodowy brzuszek. Jak widać gwiazda ma naprawdę spory dystans.

Instagram/klaudiahalejcio

Internauci są zachwyceni postawą Klaudii Halejcio, a gwiazda i jej córeczka nie przestają zbierać komplementów od fanów. Dziewczynka jest przeurocza, a aktorka nie potrafi rozstać się z nią nawet na moment. Jak sama przyznała, kiedy ostatnio wysłała Nel z tatą, żeby mięć chwilę dla siebie, od razu zadzwoniła do swojego partnera, by czym prędzej wracał do domu. Wygląda na to, że Klaudia Halejcio w swojej nowej, życiowej roli, naprawdę świetnie się odnalazła.