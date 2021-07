Klaudia Halejcio pokazała ogromną łazienkę i siłownię w nowym domu. Jest luksusowo! 

Klaudia Halejcio zmieniła kolor włosów. Młoda gwiazda znacznie przyciemniła swoje długie loki a efektami wizyty w salonie fryzjerskim pochwaliła się na Instagramie. Czyżby to po rozstaniu z Tomaszem Barańskim, Klaudia Halejcio postanowiła zmienić swój wygląd? Jedno jest pewne, aktorka w nowym kolorze włosów wygląda świetnie! Internauci porównują Klaudię Halejcio do Kim Kardashian Nowy kolor włosów i gładko zaczesana fryzura bardzo spodobały się fanom Klaudii Halejcio. Co więcej, internauci zauważyli podobieństwo pięknej aktorki do słynnej na całym świecie celebrytki, Kim Kardashian! Co pisali pod zdjęciem i nagraniem gwiazdy z salonu fryzjerskiego? Wygladasz teraz jak Kim Kardashian ale naturalna 😊 Jezu jesteś taka piękna! 😭😍 O kurde ... Petarda Zobaczcie, jak w nowym kolorze włosów prezentuje się śliczna Klaudia Halejcio. Waszym zdaniem rzeczywiście przypomina Kim Kardashian? Zobacz także: TYLKO U NAS: Klaudia Halejcio i Tomasz Barański nie są już razem! Znamy powody ich rozstania! Klaudia Halejcio pochwaliła się nowym kolorem włosów. Piątek 13 😁 💇🏻 @mmmosiolek #hair #hairstyle #newhair #piatek13 #look #lookoftheday 💇🏻❤️ Film zamieszczony przez użytkownika Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) 13 Sty, 2017 o 9:19 PST Aktorka znacznie przyciemniła swoje długie włosy. Internauci porównują ją teraz do Kim Kardashian.