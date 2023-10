Znana ze swojego osobliwego poczucia humoru Klaudia Halejcio kilka miesięcy temu zaskoczyła wszystkich wyznaniem o zaręczynach. Celebrytka związana z biznesmenem, Oskarem Wojciechowskim zdradziła, że przygotowuje się do ślubu. Nie jest to jednak łatwy temat dla gwiazdy, ponieważ najwyraźniej planowanie ceremonii nie przebiega idealnie. A przynajmniej nie zawsze. Jej fanki z niecierpliwością czekają na kolejne szczegóły dotyczące imprezy. Ostatnio Halejcio podzieliła się nagraniem z "ćwiczeń" pierwszego tańca.

Klaudia Halejcio "ćwiczy" układ do pierwszego tańca

Ostatnio Klaudia Halejcio pokazała bajeczny urodziny córeczki. Prowadząca kabaretowy profil influencerka w wolnych chwilach chętnie chwali się swoim prywatnym życiem. Teraz wszyscy czekają, aż zdradzi coś więcej na temat swojego ślubu z Oskarem Wojciechowskim. Gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych próbę pierwszego tańca. Naukę postanowiła pobrać online. Pokazała, jak trenuje, ale wcale nie ze swoim narzeczonym...

Jest XXI wiek i zrobimy to online — zapowiedziała celebrytka.

Jak widać, nauka układu do pierwszego tańca nie przebiegała zbyt pomyślnie. Oczywiście możemy się domyślać, że nagranie, które ukazało się na Instagramie, należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ to najprawdopodobniej kolejny zabawny filmik Klaudii Halejcio, która żartuje ze swoim kolegą. Warto przypomnieć, że wcześniej celebrytka już całkiem na serio pochwaliła się fanom pierścionkiem zaręczynowym.

Ślub to dość drażliwy temat w domu Halejcio. Influencerka przyznała, że ma problem z tym, by zmotywować się do regularnego planowania uroczystości. Bez względu na wszystko jednego możemy być pewni — impreza będzie na pewno huczna. Czy przebije wesele Karoliny Pisarek? To się okaże.

Co myślicie o nagraniu Klaudii Halejcio?

