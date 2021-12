Klaudia Halejcio świątecznie przystroiła swój dom za 9 milionów, a fani są oburzeni: "Wszystko pozowane"

Święta tuż, tuż, a gwiazdy powoli chwalą się przygotowaniami do świąt na swoich profilach społecznościowych. Wrzucają zdjęcia choinek czy pięknie przyozdobionych domów. Ostatnio na Instagramie swoją choinką pochwaliła się Ewelina Lisowska . Zobacz: Lisowska pochwaliła się choinką. Wybrała ozdoby inne niż rok temu Ale nie tylko celebryci i gwiazdy intensywnie myślą o tym gorącym okresie. Najważniejsze głowy w państwie również muszą zaopatrzeć się w choinki. Świąteczne drzewko stoi już w Pałacu Buckingham i prezentuje się bardzo elegancko. Co prawda ozdoby ograniczone są do minimum, ale za to oddają ważność tego miejsca. Na gałązkach ogromnej choinki zawisły bombki w kształcie królewskiej korony w czerwono-złotych barwach. Świerk ustawiony w głównym holu przyciąga uwagę, a królowa Elżbieta II jak zawsze zadbała, żeby wszystko było perfekcyjnie. Przebiła choinkę Beyonce? Zobacz: Choinki Kardashianów co roku zapierają dech w piersiach. Tym razem przeszły same siebie Imponująca choinka Beyonce: