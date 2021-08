Klaudia Halejcio pochwaliła się imponującą garderobą! Jest naprawdę ogromna

Klaudia Halejcio zdecydowała się na odważną metamorfozę i zmieniła kolor włosów. Do tej pory aktorka była zdeklarowaną brunetką, ale wraz z wiosenną aurą przyszedł czas na zmiany. Zobaczcie, jaki kolor wybrała gwiazda. Opinie fanów są podzielone! Klaudia Halejcio już nie jest brunetką! Aktorka opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie i największą uwagę zwraca nie stylizacja, a nowy kolor włosów . Klaudia Halejcio zdecydowała przefarbować się na... rudo! Pod zdjęciem napisała: Chyba to już pora by przebudzić się z zimowego snu. 😌 Nie tylko kalendarz przypominał mi o nadejściu wiosny, ale i pierwsze porządne promienie słoneczne wpadające przez okno do mojego domu. Okazuje się, że wiosna zmobilizowała aktorkę nie tylko do zmiany garderoby , ale również koloru włosów. W takim wydaniu gwiazdy jeszcze nie widzieliśmy! Internauci komentują nową fryzurę Klaudii Halejcio Pod zdjęciem gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość fanów komplementuje aktorkę, jednak pojawiają się też krytyczne opinie: Zdecydowanie wolę Cię w ciemnych włosach ☺️ Piękny kolorek 😍😍😍👑👑 pasuje Ci 😊😊 Przepięknie 😍💗 Włosy sztos🔥🔥🔥 Podoba Wam się nowy look Klaudii Halejcio? Wyświetl ten post na Instagramie. 🦋 Chyba to już pora by przebudzić się z zimowego snu. 😌 Nie tylko kalendarz przypominał mi o nadejściu wiosny, ale i pierwsze porządne promienie słoneczne wpadające przez okno do mojego domu. To doskonały moment by zrobić wietrzenie swojej garderoby i postawić na wiosenne akcenty np. takie jak...