Klaudia Halejcio o pomocy Ukrainie: "Zastanawiam się czy odpoczywać, czy..." 

Klaudia Halejcio już za kilka dni będzie świętować czwarty miesiąc życia swojej córeczki Nel. Aktorka ma już za sobą pierwsze piękne, ale także trudne doświadczenia związane z macierzyństwem. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na ten temat i jak się właśnie okazało, jest już naprawdę bardzo zmęczona, bo jej pociecha niestety nie śpi dobrze w nocy. Świeżo upieczona mama nie zamierza jednak narzekać! Zobaczcie, co dokładnie powiedziała na swoim InstaStories! Zobacz także: Klaudia Halejcio planuje ślub! Czy wspólnie z partnerem wyznaczyli już datę uroczystości? Klaudia Halejcio o trudach bycia mamą Klaudia Halejcio została mamą na początku czerwca. Od tej pory całym jej światem jest przeurocza Nel, która podbiła również serca fanów aktorki. Gwiazda od czasu do czasu pokazuje swoją pociechę na Instagramie - już kilkukrotnie mogliśmy oglądać przepiękne sesje zdjęciowe z udziałem Nel w roli głównej. Klaudia Halejcio w pełni poświęca się macierzyństwu, jednak wielu fanów zastanawia się, czy aktorka mimo wszystko nie korzysta z usług niani. Teraz aktorka postanowiła odpowiedzieć na to pytanie fanom. Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała wnętrza nowego domu i wielki ogród! Spójrzcie na te marmurowe ściany! Klaudia Halejcio nagrała obszerne InstaStories, w którym wyznała, że nie wyobraża sobie oddać dziecka w obce ręce. W opiece nad Nel pomaga jej głównie mama. - Taka ciekawostka, którą wszyscy podbijają - czy ja mam nianię na całą dobę. No niestety nie mam niani i nawet nie chciałabym mieć, ponieważ dla mnie to jest trudne oddać dziecko w obce ręce. Ja jestem zazdrosna nawet jak ktoś ją bierze. Pomaga mi moja mama, czasami pomaga też mama Oskara, ale niestety ona nie mieszka w Warszawie,...