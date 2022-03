W czwartek Zygmunt Chajzer przeszedł bardzo poważną operację. Tego samego dnia w mediach społecznościowych jego syna pojawił się apel do fanów, w którym prosił o trzymanie kciuków za swojego tatę. Niestety, z powodu jego stanu zdrowia rodzina nie mogła wspólnie świętować urodzin Filipa Chajzera . Wszystko zaczęło się dwa miesiące temu. Wysłałem ojca na rutynowe badanie urologiczne. Tyle o tym piszę, sam się badam, głupio byłoby nie przycisnąć ojca do rutynowej kontroli. Brak jakichkolwiek objawów, czysta profilaktyka. A jednak z badania wyszło jasno. Za kilka miesięcy byłoby już bardzo źle... To był ostatni dzwonek - pisał Filip Chajzer. Teraz przekazano najnowsze informacje o stanie zdrowia Zygmunta Chajzera. Kiedy wyjdzie ze szpitala? Uwielbiany dziennikarz zamieścił w mediach społecznościowych nowy wpis. Jak się okazuje, zaraz po operacji Filip Chajzer dostał bardzo ważną wiadomość. Zobacz także: Filip Chajzer martwi się o ojca i apeluje do fanów. Zygmunt Chjazer trafił do szpitala Zygmunt Chajzer w szpitalu. Wiadomo, co ze stanem jego zdrowia Filip Chajzer przekazał informacje o stanie zdrowia swojego taty. Jak się okazuje, Zygmunt Chajzer jest już po operacji. Prezenter dostał bardzo ważną wiadomość, którą postanowił podzielić się z fanami. Świetny szpital, lekarze, pielęgniarki, cała obsługa, no pacjent zadowolony. Rachu-ciachu i po strachu! - napisał w wiadomości do syna Zygmunt Chajzer. Uwielbiany dziennikarz załączył również zdjęcie ze szpitalnego łóżka, w którym leży z wielkim uśmiechem na twarzy. W mediach społecznościowych przekazał również świetną nowinę swoim fanom. Wiadomo, kiedy wyjdzie ze szpitala! Co więcej, już doskonale wie, co zrobi, kiedy wróci do domu. Kochani! Wszystko jest Ok,...