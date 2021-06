Klaudia Halejcio wspomina baby shower:  "Po imprezie prosto na porodówkę". Są zdjęcia!

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, opublikowała w sieci zdjęcie z synkiem Sary Boruc. Okazuje się, że chłopczyk razem z mamą i siostrami jakiś czas temu bawił się na baby shower blogerki modowej. Maffashion została mamą blisko miesiąc temu, ale dopiero teraz zdradziła, że przed porodem jej przyjaciółki zorganizowały dla niej piękne przyjęcie. Zobaczcie sami! Baby shower Maffashion Maffashion i Sebastian Fabijański przez wiele miesięcy ukrywali, że będą mieli dziecko. Dopiero tuż przed porodem przyszli rodzice pochwalili się swoim szczęściem, a Maffashion pokazała duży ciążowy brzuszek. Synek blogerki modowej i aktora przyszedł na świat dokładnie 10 września. Od tamtej chwili dumna mama co jakiś czas pokazuje, jak naprawdę wygląda macierzyństwo i jak wraca do formy po ciąży. Teraz Maffashion po raz pierwszy pokazała również, jak wyglądało jej baby shower! Moje koleżanki, znajome, przyjaciółki zorganizowały, jakiś czas temu już, baby shower. Ja sama nie planowałam takiego wydarzenia, zresztą baby shower wyprawiają właśnie znajome, no i dziewczyny zorganizowały przepiękną imprezę- Maffashion zdradziła w relacji na InstaStories. (...) To wszystko tak wyglądało i towarzyszyło temu tyle emocji, że naprawdę niejedną łezkę uroniłam. Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, że na baby shower nie zabrakło m.in. Sary Boruc i jej dzieci. Przyjęcie zostało zorganizowane w pięknym ogrodzie, gdzie pojawił się napis z imieniem synka Maffashion. Internauci są zachwyceni relacją Maffashion z baby shower: - Jaka piękna promienna mamusia ❤️ - Podziwiam, że to wszystko udało Ci się utrzymać w tajemnicy. Super ❤️ - Brawa 👏🏻 za dyskrecje i zachowanie prywatności, zarówno dla Ciebie jak i bliskich 😊 - Takie przyjaciółki to skarb👌😘- komentują na...