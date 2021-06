Klaudia Halejcio pierwszy raz pokazała twarz córki. "Nel miała pojawić się dopiero dziś"

Klaudia Halejcio urodziła swoją córkę 2 czerwca. Aktorka ogłosiła radosną wiadomość na swoim Instagramie, nagrywając przeuroczy filmik z córeczką . Od tego momentu mała Nel jest obecna w social mediach swojej mamy prawie cały czas. Nic więc dziwnego, że w końcu przyszła pora na profesjonalną sesję zdjęciową maluszka. Na Instagramie aktorki pojawiły się urocze nagrania z tego wyjątkowego momentu. Nel będzie miała pamiątkę na tle centrum Warszawy... Małej Nel na pierwszej sesji zdjęciowej w ramionach uśmiechniętej Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio jest zachwycona rolą mamy. Jeszcze w szpitalu nagrywała dla swoich fanów wzruszające filmiki, w których mówiła ze łzami w oczach o swojej córeczce. Aktorka nie ukrywała także, że poród był dla niej bardzo trudny i bolesny. Fani mieli także okazję zobaczyć drogę małej Nel do domu i piękną niespodziankę, jaka tam na nią czekała. Teraz aktorka pochwaliła się kulisami uroczej sesji. Mieszkanie Klaudii Halejcio i jej partnera znajduje się tuż przed Pałacem Kultury w Warszawie. Są to więc piękne okoliczności do zdjęć mamy i córki. Klaudia trzyma na rękach Nel, która jest jeszcze taka malutka i pozuje z nią na tle tętniącego życiem miasta. Możemy się tylko domyślić, że efekty tej sesji będą imponujące! Potem młoda mama zabrała córeczkę na spacer. Klaudia Halejcio wybrała Nel wózek, który robi furorę na świecie. Ten model marki Cybex został zaprojektowany specjalnie przez Jeremy’ego Scotta dla dziecka Orlando Blooma i Katy Perry. Trzeba przyznać, że jest to bardzo stylowy pojazd! Zobacz także: To nie koniec zmian w życiu Klaudii Halejcio! Młodą mamę czeka prawdziwa rewolucja Klaudia Halejcio zdecydowała się na przeurocze zdjęcia z małą Nel na tle Warszawy. Dopiero teraz tak naprawdę widać, jak...