Klaudia Halejcio i mała Nel wróciły już ze szpitala! W domu czekała niespodzianka! 

Klaudia Halejcio może pochwalić się już naprawdę dużym ciążowym brzuszkiem! Aktorki nie opuszcza dobry nastrój. Mimo coraz bardziej zaawansowanej ciąży Klaudia Halejcio zdecydowanie nie zwalnia i wciąż jest bardzo aktywna zawodowo. Po występie w "Dzień dobry TVN", gdzie prezentowała ćwiczenia dla ciężarnych, opuściła studio w stylowej bluzie i bardzo butach w bardzo modnym w tym sezonie kolorze. Całość okrasiła stylową torebką, dopasowaną kolorystycznie do reszty garderoby. Jak wyglądała? Klaudia Halejcio ma coraz większy brzuszek Aktorka zdecydowała się na uroczy look. Kolor limonki to absolutny hit sezonu! Klaudia postawiła na bluzę, buty i torebkę w tym kolorze. Intensywne barwy neutralizowały błękitne legginsy i płaszcz w tym samym kolorze. Całość wyglądała świeżo, wiosenne i radośnie. Klaudia wygląda promiennie i jest pełna energii. Mówi się, że córka "wyciąga" z mamy urodę, a przyszła mama dziewczynki nie wygląda w ciąży najlepiej. Do Klaudii zdecydowanie tego powiedzenia nie można przypisać. Gwiazda po prostu kwitnie! Aktorka spodziewa się rozwiązania w okolicach czerwca. Niedawno poinformowała, że razem z mężem wybrali już imię dla córki i dziewczynka będzie miała na imię Nel! W końcu je znalazłam. Nasza córka będzie mieć na imię Nel – mówi nam Halejcio. – Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał, a moja mama przyznała, że nawet do szkoły, w której pracuje, nigdy nie chodziła żadna Nel – dodaje Klaudia - powiedziała magazynowi "Party" Klaudia Halejcio przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, że niedługo zostanie mamą. Zobacz także: Ciężarna Klaudia Halejcio się zaręczyła? Na palcu aktorki pojawił się nowy pierścionek, który od razu wywołał spekulacje Klaudia...