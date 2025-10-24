Odkąd Klaudia El Dursi zadebiutowała w "Top Model" jej kariera nabrała rozpędu. Teraz celebrytka, która niedawno po raz trzeci została mamą, nie zamierza zwalniać tempa. I choć na jakiś czas zrezygnowała z prowadzenia "Hotelu Paradise", to wciąż jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami, na bieżąco relacjonując swoją codzienność. Tym razem jednak zaskoczyła wszystkich. Jak się okazuje, naturalnie wcale nie ma długich prostych włosów! To trzeba zobaczyć.

Klaudia El Dursi pokazuje, jak naprawdę wyglądają jej włosy

Ostatnie miesiące przyniosły w życiu Klaudii El Dursi wielkie zmiany. Gwiazda TVN po raz kolejny została mamą, a jej fani nie kryli zaskoczenia wyznaniem, dlaczego Klaudia El Dursi rodziła w pełnym makijażu. Tym razem celebrytka po raz kolejny wprawiła swoich instagramowych obserwatorów w osłupienie. Prowadząca "Hotel Paradise" postanowiła przerwać milczenie i zdradzić, jak naprawdę wyglądają jej naturalne włosy.

Na najnowszym nagraniu na Instagramie Klaudia El Dursi zapozowała w burzy loków, które, jak się okazało, były dla jej fanów sporym zaskoczeniem.

Fani nie kryją zaskoczenia naturalnymi puklami Klaudii El Dursi

To nie pierwszy raz, kiedy Klaudia El Dursi pozuje w burzy loków. Na początku września br. modelka opublikowała kadr z rozpuszczonymi, poskręcanymi pasmami, jednak dopiero teraz okazało się, że jest to jej naturalna fryzura.

Boże ty masz takie naturalne kręciołki.

Ale pięknie Ci w tych włosach naturalnych.

Jakie masz loki piękne!! - komentują zachwyceni internauci.

Zobaczcie, jak Klaudia El Dursi wygląda w naturalnych włosach. Robi wrażenie?

