Klaudia El Dursi wywołała w sieci burzę po publikacji zdjęcia z porodówki. Gwiazda TVN tuż po porodzie zaprezentowała się bowiem w pełnym makijażu. Prezenterka wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na taki krok. Postanowiła odpowiedzieć na komentarze internautów w zorganizowanym niedawno Q&A na jej Instagramie.

Klaudia El Dursi szturmem podbiła polski show-biznes

Klaudia El Dursi dała się poznać widzom jako uczestniczka ósmej edycji programu "Top Model". Chodź po udziale w show nie zrobiła oszałamiającej kariery w modelingu, szybko podbiła polski show-biznes. Widzowie doskonale znają ją między innymi z roli prowadzącej popularnego reality show "Hotel Paradise".

Gwiazda aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się swoim życiem z obserwatorami na Instagramie. Pod koniec lipca urodziła trzecie dziecko - długo wyczekiwaną córeczkę, której wybrała oryginalne imię Carmen. Fani zasypali prezenterkę gratulacjami i rozpływali się nad uroczym noworodkiem. Jedna rzecz jednak nie dawała im spokoju.

Klaudia El Dursi rodziła w pełnym makijażu. Wyjaśnia, dlaczego

Gwiazda zapozowała na zdjęciu zrobionym tuż po porodzie w pełnym makijażu, wywołując liczne kontrowersje. Fani natychmiast zasypali ją pytaniami o przyczynę takiej decyzji. Klaudia El Dursi zorganizowała niedawno serię szybkich pytań i odpowiedzi na Instagramie, podczas której postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

Mój wygląd podczas porodu był głośno komentowany... Nie do końca wiem dlaczego. Kobiety zazwyczaj chodzą w makijażu - a już szczególnie na te ważne momenty w życiu zaczęła.

W dalszej części wypowiedzi Klaudia El Dursi zaznaczyła, że makijaż sprawia, iż czuje się silniejsza i bardziej pewna siebie - dlatego zdecydowała się na niego w tym wyjątkowym momencie.

Make up sprawia, że czujemy się lepiej. Jesteśmy bardziej pewne siebie, silniejsze. Tak też chciałam się czuć podczas porodu. Chciałam czuć się dobrze, pewna siebie i silna. Przy porodzie naturalnym wszystkie chwyty dozwolone. Ja postanowiłam dobrze wyglądać i nie rozmazać sobie makijażu przed urodzeniem. Udało się czytamy w dalszej części wpisu.

