Klaudia El Dursi, znana z programów „Top Model” oraz „Hotel Paradise”, zdecydowała się na szczere wyznanie. Celebrytka wróciła pamięcią do jednego z najtrudniejszych okresów w swoim życiu, kiedy przez długi czas zmagała się z wyniszczającą jej organizm chorobą. Informacjami podzieliła się w relacji na swoim profilu na Instagramie. Jak przyznała, „to był straszny czas w jej życiu” – i nie chodziło jedynie o fizyczny ból, ale również o psychiczne cierpienie.

Klaudia El Dursi ważyła tylko 47 kg przy 174 cm wzrostu

Klaudia El Dursi ujawniła, że w szczycie swoich problemów zdrowotnych ważyła zaledwie 47 kg przy wzroście 174 cm. Jak sama wyznała, każdy kęs jedzenia i każdy łyk wody były dla niej wyzwaniem. Drastyczne niedożywienie było skutkiem szeregu dolegliwości, w tym drastycznej utraty wagi.

To był straszny czas w moim życiu. Przy wzroście 174, ważyłam 47 kg. Walka o każdy kęs, czy łyk wody… Po szeregu różnych leczeń, przyjętych antybiotyków i stosowania różnych diet itd., doszło do sytuacji, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, doszedł do tego lęk… - zaczęła Klaudia El Dursi

W końcu pojawiły się konkretne diagnozy. Jak się okazało, Klaudia El Dursi cierpiała na szereg problemów zdrowotnych związanych z układem pokarmowym.

„Mam nadzieję, że to zamknięty rozdział” – jak dziś czuje się El Dursi?

Dziś Klaudia El Dursi mówi o tamtym okresie jako o zamkniętym rozdziale swojego życia. Podkreśla, jak ważne było zadbanie nie tylko o ciało, ale także o psychikę. Stres, lęk i nieustanne złe samopoczucie prowadziły ją na skraj wyczerpania. Dopiero kompleksowe podejście do zdrowia przyniosło trwałą poprawę.

Postanowiłam, że czas pomóc sobie zaczynając od głowy. Sięgnęłam po lek z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i sytuacja małymi krokami zaczęła się poprawiać. Do tego niekonwencjonalne leczenie – tym co daje nam matka natura – i po kilku miesiącach nigdy nie było lepiej. Leki odstawiłam i tak już zostało. Mam nadzieję, że to zamknięty rozdział w moim życiu. - dodała Klaudia El Dursi

Historia Klaudii El Dursi jest przykładem, jak długo może trwać poszukiwanie właściwej diagnozy i jak istotne jest holistyczne podejście do zdrowia. Jej szczere wyznanie zyskało ogromne zainteresowanie wśród fanów i poruszyło wiele osób zmagających się z podobnymi problemami.

Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie z czasów, gdy ważyła najmniej/Fot. Instagram Klaudia El Dursi

