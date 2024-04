Chociaż fani "Hotelu Paradise" mogą właśnie śledzić wydarzenia w ósmej edycji "Hotelu Paradise" to wiadomo już, że w Wietnamie właśnie zakończyły się nagrania kolejnej odsłony show. Klaudia El Dursi poinformowała swoich fanów, że zakończyła pracę na planie dziewiątego sezonu hitu Telewizyjnej Siódemki. Prowadząca pokazała zdjęcie z wielkiego finału i zdradziła, co wydarzyło się później...

Klaudia El Dursi w finale 9. edycji "Hotelu Paradise"

Kilka tygodni temu ruszyła ósma edycja "Hotelu Paradise". W programie nie brakuje zaskakujących zwrotów akcji i wielkich emocji. Największe kontrowersje wzbudził ostatnio Bartek, który zdaniem internautów źle traktował Luizę- fani byli bezlitośni dla Bartka z "Hotelu Paradise". A jak zakończy się randkowe show i kto stanie na ścieżce lojalności? Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas. Wiadomo jednak, że po zakończeniu ósmej edycji fani nie będą musieli się martwić, czy show będzie kontynuowane bowiem w Wietnamie został nagrany również dziewiąty sezon.

Instagram/Klaudia El Dursi

"Hotel Paradise" już od kilku lat jest jednym z największych hitów Telewizyjnej Siódemki. Program od samego początku prowadzi piękna Klaudia El Dursi, która w styczniu br. wyleciała do Wietnamu nagrywać kolejne odsłony randkowego show. Fani mogą oglądać właśnie ósmy sezon programu, a Klaudia El Dursi zakończyła właśnie nagrania dziewiątej edycji "Hotelu Paradise". Co ciekawe już teraz możemy zobaczyć zdjęcie z wielkiego finału dziewiątego sezonu! Klaudia El Dursi pokazała, jak prezentowała się w ostatnim odcinku i co stało się w jej fryzurą już po nagraniach.

Był też finał 9. sezonu Hotelu Paradise. Nie da się ukryć, że było wystrzałowo. Ale musicie mi wierzyć, że jeszcze chwilę wcześniej wyglądałam całkiem przyzwoicie napisała piękna prowadząca.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Instagram @klaudia_el_dursi

Co wydarzy się w finale dziewiątej edycji "Hotelu Paradise"? Trzeba przyznać, że zapowiada się bardzo ciekawie!

