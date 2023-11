Dawno już nie było w „Top Model” uczestniczki, która budziłaby tak duże emocje. Klaudia El Dursi (30) od razu podbiła serca jurorów. Joanna Krupa tak zachwyciła się jej egzotyczną urodą i świetną sylwetką, że wręczyła jej tzw. złoty bilet (dziewczyna od razu trafiła do domu modelek). Szybko okazało się jednak, że Klaudia – choć w programie przedstawiła się jako krawcowa i mama dwójki dzieci – ma już doświadczenie w show-biznesie. Grała epizody w filmach, była wodzianką w programie Kuby Wojewódzkiego, a nawet pozowała do „Playboya”! To ostatnie nie spodobało się wielu widzom, którzy zarzucili Klaudii zatajanie doświadczenia w modelingu. W jej obronie stanął Marcin Tyszka.

„Większość z kandydatów próbowała wcześniej przygody z modą, czasem lepiej, czasem gorzej. Byłoby dziwne, gdyby piękna dziewczyna obudziła się nagle, dopiero po 30, i postanowiła zrobić pierwsze zdjęcie w życiu… Postanowiła spróbować od nowa i przyszła do nas. To duża odwaga…”, napisał juror „Top Model”.