8. edycja "Top Model" już się zakończyła! W finale programu znalazło się aż czworo uczestników. To pierwsza taka sytuacja. O tytuł "Top Model" walczyli: Olga Kleczkowska, Sandra Dorsz, Dawid Woskanian i Stanisław Obolewicz. W finałowym odcinku zabrakło Joanny Krupy, która kilka tygodni temu urodziła swoje pierwsze dziecko, ale oglądała finał i pojawiła się w relacji na żywo, pozdrawiając uczestników.

W roli prowadzącej zastąpiła ją Magda Mołek! Obok Kasi Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego i Dawida Tyszki na fotelu jurora zasiadła Kasia Struss. W tej edycji "Top Model" punkty jurorów były sumowane z punktami przyznanymi przez widzów. Jako pierwsza program opuściła Sandra Dorsz!

Decyzją jurorów i widzów "Top Model" 8 wygrywa Dawid Woskanian i tym samym zdobywa kontrakt z agencją modelek, sesję okładkową w magazynie "Glamour" oraz 100 tysięcy złotych.

Magda Mołek przeprowadziła krótkie wywiady z finalistami!

Dziennikarka na początku programu zdradziła, że będzie zadawała pytania finalistom, aby ich lepiej poznać. Dawida zapytała o jego chorobę, na co model odpowiedział:

Ja wiem, że jestem inspiracją dla wielu osób. Ja chce być sobą i realizować się w modelingu - powiedział Dawid Woskanian.

Staszek miał zdradzić, gdzie widzi siebie za 10 lat i czy nie żałuje porzucenia prac w korporacji. Na co odpowiedział:

Zobaczymy jaki świat będzie za 10 lat. Zaryzykowałem i ten program potwierdził, że miałem rację.

Z kolei Olga w rozmowie z Michałem Pirógiem przyznała, że ten program całkowicie ją zmienił. Otworzyła się na ludzi, jest odważniejsza i ciągle się uśmiecha:

Ja czuję, że dałam z siebie bardzo dużo. Zaczęłam się zmieniać, pracować nad sobą. Ja przyszłam do tego programu, jako bojąca się siebie - powiedziała szczerze Olga.

Jurorzy ocenili sesje okładkowe finalistów "Top Model"!

Dawid za sesję okładkową od jurorów otrzymał 11 punktów, Olga dostała 10 punktów, Sandra 11 punktów, a Staszek również miał przyznane 11 punktów. Potem jurorzy ocenili jeszcze sesje z samochodem. Finaliści uzyskali od jurorów: Dawid 20 punktów, Olga 22 punktów, Sandra 19 punktów i Staszek 19 punktów. Ostatecznie Dawid zyskał 31 punktów, Olga 33, a Staszek 30.

W finale "Top Model" 8 wszyscy uczestnicy wzięli udział w pokazie Mariusza Przybylskiego przy występie Krzysztofa Zalewskiego. Wygraną Dawida skomentowała sama Joanna Krupa:

Jesteś inspiracją dla całej Polski. Jesteś niesamowity, Dawid wykorzystaj ten moment! - powiedziała Joanna Krupa podczas połączenia z Los Angeles na koniec finału.

Kim jest Dawid Woskanin, zwycięzca "Top Model"?

Dawid Woskanian ma 20 lat, pochodzi z Bielska-Białej, a mieszka w Kozach. Ma 186 cm wzrostu, dużo ćwiczy i marzy o tym by być modelem domu mody Balmain. Dawid od 6. roku życia zmaga się z Zespołem Tourette'a. To choroba charakteryzująca się występowaniem tików. Pojawia się zwykle u dzieci, pomiędzy drugim a 15. rokiem życia. Jej najczęstsze objawy to grymasy, mruganie oczami, czasem chrząkanie, mlaskanie albo wypowiadanie słów bez sensu. Często objawy te występują w seriach. Niestety, na zespół Tourette'a choruje się najczęściej do końca życia.

Okładki Sandry i Olgi z sesji dla "Glamour"

Okładki Staszka i Dawida z sesji dla "Glamour"

