Doda, artystka i aktywistka, odwiedziła schronisko dla zwierząt w Bytomiu, gdzie jak sama relacjonowała zastała dramatyczne warunki bytowe podopiecznych. Interwencja ta wywołała szok nie tylko w mediach, ale i wśród opinii publicznej. Walka o lepsze warunki dla zwierząt dopiero się rozpoczyna, bo Doda nie poprzestaje na nagłośnieniu sprawy schroniska w Bytomiu, ale zamierza dalej działać i już podjęła kolejne kroki. Teraz ma w planach odwiedzić Sejm!

Doda ujawniła dramatyczne warunki zwierząt w schronisku w Bytomiu

Podczas wizyty w placówce w Bytomiu Doda spotkała się z prezydentem miasta oraz kierowniczką schroniska. Według relacji artystki, zwierzęta przebywały w skandalicznych warunkach i miały rany po obrożach weterynaryjnych, nie były leczone, a w kojcach dochodziło do agresywnych zachowań między psami. Sprawa odbiła się szerokim echem, a do schroniska zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące adopcji.

W kolejnych dniach Doda zdecydowała się opublikować dokumenty, które rzucają cień na działalność finansową Stowarzyszenia Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom, prowadzącego schronisko w Bytomiu.

Poruszona tym, co odkryła, artystka nie poprzestała na medialnym nagłośnieniu sprawy. W swoich relacjach na Instagramie zaapelowała do prokuratury i Urzędu Skarbowego o pilne przeprowadzenie kontroli dokumentów finansowych stowarzyszenia prowadzącego schronisko.

Doda zaproszona do Sejmu

Nagrania i relacje Dody przyciągnęły uwagę tysięcy internautów. Jednak artystka nie zamierza osiadać na laurach i dalej chce działać w tym temacie. Właśnie nagrała wideo, w którym poinformowała, że została zaproszona do Sejmu i będzie miała okazję na podjęcie kolejnych działań, które będą chroniły zwierzęta:

Jestem bardzo podekscytowana, zostałam zaproszona do Sejmu, do udziału w komisji. Ta będzie od spraw fajerwerków, co prawda, ale będę miała szansę obejrzeć jak to wygląda od środka i przygotować się na nasze równie ważne rzeczy związane ze schroniskami. wyznała Doda w nagraniu na Instastory

