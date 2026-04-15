Klaudia El Dursi pomiędzy pracą na planach programów prężnie rozwija swoje media społecznościowe i spełnia się w roli influencerki. W swoich treściach, które fani mogą podglądać niemalże codziennie, modelka pokazuje nie tylko swoje zawodowe zajętości, lecz także odkrywa kulisy swojego macierzyństwa. W niedawnych stories gwiazda zrelacjonowała stan zdrowia swojego najmłodszego dziecka, córeczki Carmen. Co wydarzyło się nocą?

Klaudia El Dursi przekazała informację nt. zdrowia córki

Klaudia El Dursi zyskała sobie sporą publikę początkowo dzięki udziałowi w "Top Model", gdzie została wyróżniona Złotym Biletem. Później telewidzowie mogli podziwiać jej pracę przed kamerą w roli prowadzącej "Hotel Paradise". Prywatnie jest również mamą, co relacjonuje swoim fanom, pokazując zarówno blaski, jak i cienie macierzyństwa.

W jednych z ostatnich relacji postanowiła zrelacjonować noc spędzoną z małą Carmen, której dolegał kaszel oraz stan podgorączkowy. Pokazała zdjęcie z córeczką z łóżka i przyznała, że ostatnie godziny nie były dla niej łatwe.

Nie było łatwo, ale jakoś przetrwałyśmy noc. Do małej przyplątał się katar i stan podgorączkowy. Liczę, że to nie jakieś choróbsko zawitało do nas ząbek napisała El Dursi.

Po kilku godzinach Klaudia uspokoiła swoich fanów, informując, że stan zdrowia jej córki wrócił do normy, choć przypuszczenia modelki o ząbkowaniu okazały się mylne.

Update sytuacji. Po katarze ani śladu, gorączki brak, zęba niestety też brak. Najważniejsze, że dziewczyna zadowolona. Chciałam z rozmachem napisać, że mam nadzieję, że dzisiaj się wyśpimy, ale zapomniałam, że od 8 miesięcy się nie wysypiam zrelacjonowała Klaudia.

Wielkie zmiany u Klaudii El Dursi

W ostatnich tygodniach w mediach gruchnęły wieści o tym, że telewidzowie będą mogli zobaczyć Klaudię El Dursi nowej roli. Modelka i prezenterka po kilku sezonach zakończyła swoją przygodę prowadzącej programu "Hotel Paradise", by móc poświęcić swój zawodowy czas formatowi, który dał początek jej medialnej karierze, czyli "Top Model". Zastąpi tam Michała Piróga, kóry zabrał głos ws. nowej roli El Dursi w programie. Warto zaznaczyć, że Piróg był związany z "Top Model" od pierwszych polskich edycji, czyli od 2010 roku.

