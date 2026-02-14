Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w "Top Model", zdobywając Złoty Bilet już na etapie castingów. Modelka zachwyciła swoją nietuzinkową urodą oraz zapadła w pamięć telewidzom jako najstarsza uczestniczka 8. edycji programu. W kolejnych latach celebrytka rozwinęła swoje media społecznościowe, a także spróbowała swoich sił w innym telewizyjnym formacie. Teraz potwierdziła fanom wieści, na które ci czekali miesiącami.

Klaudia El Dursi wszystko potwierdziła!

Klaudia El Dursi na co dzień relacjonuje swoim obserwatorom codzienne, rodzinne życie. Gwiazda wychowuje dwóch synów oraz od niedawna również małą córeczkę Carmen, która za każdym razem rozczula internautów. Choć gwiazda w ostatnich tygodniach poświęca się w pełni macierzyństwu, to w planach ma już kolejne zawodowe wyzwania. Gdzie zobaczymy ją już niebawem?

Klaudia El Dursi do tej pory pełniła rolę prowadzącej w "Hotelu Paradise" już 9-krotnie, a w dodatku sprawdziła się również w edycji "Hotel Paradise All Stars". Na czas jej ciąży celebrytkę w uwielbianym przez telewidzów formacie zastąpiła modelka Edyta Zając, choć fani programu wciąż dopytywali o powrót pierwszej prowadzącej. Mimo że wieści o kolejnej edycji "Hotelu Paradise" prowadzonej przez El Dursi nadeszły już jakiś czas temu, teraz celebrytka oficjalnie potwierdziła swoje telewizyjne plany. W opisie filmu na InstaStories napisała:

To już czas! Za tydzień, po długiej przerwie, wracam na plan Hotelu Paradise! Najwyższy czas odkurzyć szafy w mojej pracowni i pakować walizy.

Klaudia El Dursi zdradziła sekret programu "Hotel Paradise"

Nie jest tajemnicą, że El Dursi w każdym kolejnym odcinku "Hotelu Paradise" zachwycała widzów nie tylko swoją urodą i lekkością w prowadzeniu programu, lecz także przykuwającymi wzrok stylizacjami. Na wspomnianym nagraniu celebrytka zdradziła, że większość jej stylizacji z planu wciąż jest u niej w szafie.

Czy wiecie, że nadal mam większość moich stylizacji z dziewięciu sezonów? To masa wspomnień i ogromnych emocji. Mam nadzieję, że część z nich dostanie drugie życie i poleci ze mną na plan do Tajlandii wyjawiła El Dursi.

Nie zabrakło też humorystycznego usprawiedliwienia nieporządku w garderobie, który internauci mogli zobaczyć na nagraniu.

Nie oceniajcie za bałagan - zawsze wpadam tu w biegu i przerzucam rzeczy z kąta w kąt! dodała w żartach prezenterka

