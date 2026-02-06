Klaudia El Dursi to polska modelka i prezenterka telewizyjna, która szeroką rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w 8. edycji programu „Top Model”. Celebrytka jest szczęśliwą mamą trójki dzieci: Dawida, Jana oraz najmłodszej córki Carmen. W swoich mediach społecznościowych podzieliła się pięknymi kadrami i wzruszającym wpisem z okazji 17. urodzin swojego najstarszego syna, Dawida.

Klaudia El Dursi przekazała radosne wieści. Jej syn skończył 17 lat

Klaudia El Dursi podzieliła się dziś wspaniałą wiadomością. Przekazała fanom, że jej najstarszy syn, Dawid, ma powody do świętowania. Syn celebrytki 6 lutego skończył 17 lat i jest tym samym o krok od pełnoletności.

Klaudia El Dursi zdobyła się na szczery wpis, który opublikowała na swoim InstaStories. Celebrytka nie tylko złożyła piękne życzenia, ale dołączyła również fotografie z przeszłości, na których pozuje o 17 lat młodsza razem ze swoim synem. Jej wpis naprawdę chwyta za serce.

Dzisiaj są urodziny mojej pierwszej prawdziwej Miłości - mojego pierworodnego syna. To właśnie 17 lat temu sprawił, że poczułam się prawdziwą kobietą i poczułam, że moje życie nabrało wartości. Synku spełniaj marzenia, rozwijaj skrzydła i bierz życie garściami. Jesteś moim powodem do dumy. Rozwijaj pasje i sięgaj gwiazd, a ja będę zawsze Twoją bezpieczną przystanią i Twoim największym wsparciem złożyła życzenia synowi na InstaStories.

Klaudia El Dursi o macierzyństwie. Wyznała to wprost

Klaudia El Dursi pokazuje prawdziwe realia życia jako mama najmłodszej córeczki, Carmen. Celebrytka postanowiła być szczera wobec swoich fanów i udowodnić, że macierzyństwo wcale nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać - zwłaszcza w dni, kiedy brakuje pomocnej ręki kogoś bliskiego.

Jak wyznała, gdy jej ukochany wraz z synami wyjechali na narty, ilość obowiązków związanych z opieką nad najmłodszą córką całkowicie ją przytłoczyła. W szczerym wpisie przyznała, że zamiast odpoczynku czuje się jeszcze bardziej wykończona. Zwróciła się również do mam, które samotnie przechodzą przez takie chwile, składając im szczere wyrazy uznania.

Moje wszystkie kochane samodzielnie wychowujące mamusie, dla mnie jesteście superbohaterkami, kłaniam się nisko i podziwiam. Tymczasem zakasam rękawy i mknę naprzeciw wyzwaniom tego dnia napisała Klaudia El Dursi.

