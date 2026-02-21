Klaudia El Dursi rozwinęła swoją medialną karierę dzięki udziałowi w programie "Top Model". To tam zyskała sporą popularność, a wraz z nią szerokie grono odbiorców w social mediach. Później modelka rozpoczęła nowy etap w swojej karierze, obejmując rolę prowadzącej "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi szybko stała się ulubienicą widzów i wielu z nich nie wyobraża sobie kolejnej edycji bez słynnej gwiazdy. Teraz w końcu ogłosiła radosne wieści.

Klaudia El Dursi spakowała walizki do Tajlandii. Gwiazda znów poprowadzi "Hotel Paradise"

Wszyscy fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością oczekiwali oficjalnych wieści od Klaudii El Dursi. Jak wiadomo, prowadząca popularny program randkowy w ostatnim czasie przebywała na urlopie macierzyńskim. W okresie jej nieobecności rolę prowadzącej hitowego show objęła Edyta Zając.

Teraz Klaudia El Dursi potwierdziła radosne wieści, dodając kadr prosto z lotniska. Gwiazda wyznała, że ruszyła do Tajlandii i poprowadzi kolejny sezon "Hotelu Paradise". We wpisie w mediach społecznościowych wyjaśniła, że cały jej bagaż zmieścił się w… 10 walizkach. Wygląda na to, że bardzo dobrze przygotowała się na podbój kolejnej edycji "Hotelu Paradise"!

Ok lets'go! To będzie długa podróż, ja i moje 10 walizek ruszamy na podbój Tajlandii. Hotel Paradise i'm coming ogłosiła na swoich social mediach.

Klaudia El Dursi wyznała to ws. przygotowań do "Hotelu Paradise"

Klaudia El Dursi ma za sobą mnóstwo sezonów w roli prowadzącej reality show "Hotel Paradise". Jej imponujące stylizacje wielokrotnie przykuwały wzrok widzów programu. Dla samej prowadzącej odpowiedni dobór kreacji pełnił bardzo ważną rolę w show.

Ostatnio na swoich mediach społecznościowych Klaudia El Dursi wyznała, że większość stylizacji z poprzednich edycji wciąż ma w swojej szafie. Zdradziła również, że być może w niektórych z nich zobaczymy ją w kolejnej edycji programu w Tajlandii!

Czy wiecie, że nadal mam większość moich stylizacji z dziewięciu sezonów? To masa wspomnień i ogromnych emocji. Mam nadzieję, że część z nich dostanie drugie życie i poleci ze mną na plan do Tajlandii wyznała wówczas na InstaStories.

