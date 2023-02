Klaudia El Dursi świętowała 13. urodziny syna, Dawida, serią szczególnych i niepublikowanych wcześniej zdjęć z czasów, kiedy była w ciąży oraz tuż po porodzie. Wyjątkowo intymne kadry prowadzącej "Hotel Paradise" podbijają sieć. Zobaczcie sami, jak kiedyś prezentowała się Klaudia El Dursi! Klaudia El Dursi pokazała zdjęcia z czasów ciąży! Klaudia El Dursi pierwszy raz została mamą w wieku zaledwie 19 lat. Na początku była przerażona perspektywą bycia mamą w tak młodym wieku, ciąża nie była planowana. Szybko jednak zdała sobie sprawę, że duża rodzina to jej największe marzenie: Byłam zaskoczona i nie spodziewałam się tego, nie planowałam tej ciąży, ale ja byłam trochę dziwną nastolatką, która już w podstawówce i gimnazjum mówiła, o tym, że jej marzeniem jest być młodą mamą. Ja się ucieszyłam bardzo, wizualizowałam sobie, że to będzie moja córeczka i będziemy takimi dwiema przyjaciółkami. To się nie spełniło, ale mam cudownego syna, który też jest moim przyjacielem - mówiła w jednym z wywiadów El Dursi. El Dursi na rzecz macierzyństwa zrezygnowała wówczas ze świetnie rozwijającej się kariery w modelingu: Rola mamy była dla mnie wtedy najważniejsza - mówiła prowadząca "Hotel Paradise". Dawid, pierwszy syn Klaudii, przyszedł na świat w 2009 roku, pięć lat później El Dursi urodziła Jasia. Chłopcy są oczkiem w głowie słynnej mamy - nie rozstaje się z nimi nawet wtedy, kiedy musi wyjechać do pracy na kilka miesięcy, a tyle właśnie trwają nagrania do każdej edycji "Hotelu Paradise". Jaś i Dawid zawsze towarzyszą jej podczas podróży! Z okazji urodzin Dawida Klaudia podzieliła się z fanami najważniejszymi momentami ze swojego życia! Jak przyznała,...