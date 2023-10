Niebawem do kin wejdzie kontrowersyjna produkcja Dody, Emila Stępnia i Marii Sadowskiej - "Dziewczyny z Dubaju" - ukazująca historię młodych kobiet, oddających się za luksusy arabskim szejkom. Głośno mówi się, że film ma bezpośrednio uderzyć w Natalię Siwiec. I choć zarówno modelka, jak i producentka filmu jednoznacznie tego nie potwierdziły, fani Siwiec nie mają wątpliwości, że jedna z głównych bohaterek "Dziewczyn z Dubaju" jest łudząco podobna do ich ulubienicy. Co więcej, w sieci aż huczy od plotek, że po premierze filmu Siwiec na dobre opuści Polskę.

Chyba już zrobiła to przed premierą. Najlepiej, trzeba się jej spytać, czy jest w stanie tak funkcjonować czy nie - komentowała przewrotnie długie wakacje modelki Doda w rozmowie z Pomponikiem.

Czy "Dziewczyny z Dubaju" naprawdę mają za zadanie upokorzenie Natalii Siwiec? Głos w sprawie zajęła jej koleżanka - Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi o filmie Dody - "Dziewczyny z Dubaju"

13 czerwca 2021 odbyła się zamknięta premiera dla twórców "Dziewczyn z Dubaju" i choć produkcja jeszcze nie trafia do kin, to emocje związane z najnowszym filmem Dody sięgają zenitu. Ogromne kontrowersja wzbudza nie tylko tematyka obrazu, ale również fakt, że do obsady została zaangażowana aktorka łudząco podobna do Natalii Siwiec. Panie mają niemal identyczną figurę, karnację, włosy, a także... styl ubierania się. Bohaterka "Dziewczyn z Dubaju" jednej ze scen ma na sobie nawet kultową koszulkę z białym orłem, dzięki której Siwiec zasłynęła w mediach jako Miss Euro 2012.

Co o tym wszystkim sądzi serdeczna koleżanka modelki - Klaudia El Dursi? Prowadząca "Hotel Paradise" w rozmowie z naszą reporterką odniosła się do plotek na temat swojej przyjaciółki.

