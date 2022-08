Już dziś półfinałowy mecz Barcelony z Bayernem Monachium. Udział Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu od wielu dni stoi pod znakiem zapytania, a wszystko to za sprawą kontuzji, której piłkarz doznał w poprzednim spotkaniu. Po badaniach okazało się, że Robert ma złamane kości twarzy i wstrząśnienie mózgu. Przypomnijmy: Robert Lewandowski ma poważną kontuzję! Piłkarz uparł się jednak, że w dzisiejszym meczu chce zagrać, dlatego specjalnie dla niego wykonano maskę, w której trenuje już od kilku dni. Jak teraz czuje się Robert? Z każdym dniem jest coraz lepiej, Robert rozpoczął już treningi i wszyscy mamy nadzieję, że powrót Roberta do gry nastąpi jak najszybciej i że to już będzie najbliższy mecz Ligi Mistrzów - mówi menadżerka Lewandowskiej, Monika Rebizant. Ania Lewandowska wspiera męża w tym trudnym okresie. Przyjeżdża też na najważniejsze mecze Roberta, dlatego podczas spotkania na Camp Nou z Barceloną nie może jej zabraknąć! Jeśli tylko nie koliduje to z obowiązkami zawodowymi, Ania zawsze towarzyszy i bardzo mocno kibicuje mężowi podczas każdego meczu. Jeżeli Robert zagra w najbliższym spotkaniu na Camp Nou to Ania oczywiście będzie obecna na trybunach, tym bardziej po ostatnim wydarzeniu, ten mecz będzie dla Ani bardzo ważny i zapewne pełen emocji. Miejmy nadzieję, że tylko dobrych”, dodaje menadżerka Lewandowskiej. Trzymamy kciuki za powrót Roberta do zdrowia i za dzisiejszy mecz! Już kiedyś strzelił cztery bramki Realowi Madryt, więc teraz czas na pokonanie "Dumy Katalonii". Zobacz na Polki.pl: Szok! Lewandowska w rudych włosach