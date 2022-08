Anna Lewandowska w ultramodnych klapkach za prawie 2 tys. zł. Podobne kupisz na wyprzedaży

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie w idealnej stylizacji na wiosnę. Trenerka od lat nie tylko motywuje swoje fanki do dbania o siebie i zachęca do zdrowego stylu życia, ale też inspiruje swoim stylem. Tym razem na uwagę zasługują ultra modne białe jeansy , które są podstawą wiosenno-letnich stylizacji. Okazuje się, że niemal identyczny model kupicie w Zarze i wcale nie wydacie na niego majątku! Anna Lewandowska w idealnych białych jeansach. Podobne kupicie w Zarze Anna Lewandowska jest dla swoich fanek inspiracją niemal w każdej sferze życia. Zawsze stylowa i uśmiechnięta w ostatnim czasie zwraca uwagę swoimi wiosennymi stylizacjami. Co więcej już od jakiegoś czasu żona słynnego Roberta Lewandowskiego stawia na minimalizm i ponadczasowe rozwiązania, które przypadły do gustu jej obserwatorkom na Instagramie. W szafie trenerki królują gładkie koszulki, proste marynarki i... jeansy . Jeden z modeli, który Anna Lewandowska ostatnio wybrała to prawdziwy hit tego sezonu. Białe jeansy z lekko rozszerzanymi nogawkami uwielbiają nie tylko gwiazdy, ale i Instagramerki. Co więcej ten model pasuje zarówno do t-shirtów, koszuli, jak i eleganckich bluzek - nic dziwnego, że Anna Lewandowska je pokochała. Teraz mamy dla Was świetną wiadomość - identyczny model jeasnów kupicie w Zarze za 119 zł . Sami spójrzcie! Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy kupują luksusową willę na Majorce?! W Hiszpanii spotkali się z agentem nieruchomości! [ZDJĘCIA] Białe jeansy w stylu Anny Lewandowskiej kupicie w Zarze za 119 zł. Ten model idealnie sprawdzi się do każdej stylizacji. Wyświetl ten post na Instagramie. ...