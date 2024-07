1 z 4

Nieustająca moda na remake'i i sequele dopadła klasycznych „Pogromców duchów”. Czy zmiana obsady z męskiej na żeńską jest dobrym pomysłem? Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Ghostbusters. Pogromcy duchów Ghostbusters

Nowa wersja jednego z największych kinowych hitów komediowych od początku budziła wątpliwości pod kątem zasadności jej powstania. Po co kręcić jeszcze raz to samo, wymieniając jedynie męski zestaw głównych bohaterów na zestaw żeński? Do końca nie wiadomo, a gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I mam nadzieję, że nowi „Pogromcy duchów” nie zarobią, bo jeśli tak, to wkrótce czeka nas nowy Rambo z Angeliną Jolie w roli głównej czy „Parszywa dwunastka” z siostrami Kardashian. Aha, no i jeszcze afroamerykański James Bond.

Tytułowi pogromcy (czemu nie pogromczynie?) duchów to nowojorska organizacja zajmująca się łowieniem duchów terroryzujących mieszkańców miasta. Plaga opętań staje się tak duża, że mieście grozi katastrofa, którą powstrzymać mogą tylko oni... one!

Werdykt: Klasyki nie powinno się ruszać

Zwiastun: