Kinga w "M jak miłość" zakochała się w Pawle!? Piotrek znów przyłapie ich razem

Zauroczenie Pawła i Kingi w „M jak miłość” nadal trwa! Wydawało się, że po sytuacji, kiedy Piotrek nakrył żonę i brata na czułościach oboje zdecydują się trzymać od siebie z daleka. Niestety widać, że Kinga powoli zaczyna odwzajemniać zauroczenie Pawła i początkowe oburzenie na jego zachowanie zamienia się w akceptację. Co dalej z małżeństwem Kingi i Piotrka? Jak zachowa się prawnik, kiedy dowie się, że jego żonę i brata łączy coraz więcej?

Kinga zakochała się w Pawle?

W 1497 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 25 lutego Piotrek po raz kolejny poprosi brata o pomoc. Paweł chętnie zgodzi się zaopiekować dziećmi, jednak będzie chciał wyjść zanim do domu wróci Kinga, aby uniknąć niezręcznego spotkania z bratową. Niestety to się nie uda, bo i tak dojdzie do ich spotkania.

Kinga po powrocie do domu sama zadzwoni po Pawła, aby pomógł jej w awarii. Zaskakujące, że nie zdecydowała się na telefon do męża, ale zadzwoniła po jego brata, którego jeszcze niedawno unikała!

Teraz zupełnie zmieniła strategię i robi wszystko, aby być coraz bliżej Pawła. Co więcej w ramach podziękowań decyduje się na drobne czułości. Czyżby zaczęła odwzajemniać uczucia szwagra? Dowiemy się już w kolejnych odcinkach!

Kinga powoli zaczyna odwzajemniać uczucia Pawła. Co na to Piotrek?

Małżeństwo Kingi i Piotrka przechodzi poważny kryzys!