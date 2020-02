4 / 5

MTL Maxfilm

Po powrocie do domu Kinga podejdzie do Pawła, żeby podziękować szwagrowi za pomoc. Zduński nagle ją przytuli i to wcale nie jak przyjaciel!



- Paweł? Co ty…

Po chwili do pokoju wejdzie za to Piotrek i od razu zorientuje się, że między jego żoną i bratem aż „iskrzy” od emocji.