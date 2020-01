Kinga w "M jak miłość" ma wyrzuty sumienia po zdradzie. Prawda wyjdzie na jaw i Piotrek złoży pozew rozwodowy?

Kinga przeżywa w „M jak miłość” prawdziwy dramat. Po pierwsze została sama z czwórką dzieci, kiedy jej mąż jest w delegacji, a po drugie okazało się, że Paweł się w niej zakochał i posunął się nawet do pocałowania swojej bratowej. Zduńska będzie coraz bardziej załamana obecną sytuacją, co więcej zacznie ciążyć jej fakt, że ukryła przed Piotrkiem pocałunek z Pawłem! Czy prawnik w końcu dowie się co zaszło pod jego nieobecność?

Kinga ukryje przed Piotrkiem zdradę!

W 1483 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 7 stycznia Paweł na weselu Magdy i Andrzeja wypije za dużo i pocałuje Kingę. Mężczyzna wyzna bratowej, że jest idealną kobietą i jego brat ma wielkie szczęście, że ją poznał. Zduńska zdecyduje się zachować dla siebie to, co zaszło między nią a Pawłem, bo będzie obawiała się kłótni na ślubie przyjaciółki. Szybko jednak zacznie mieć wyrzuty sumienia, że zataiła pocałunek przed mężem i zadzwoni do niego, prosząc, aby wrócił już do Warszawy:

Musisz pogadać z Adasiem! Mam dość! Musisz wrócić do domu na stałe, kasa to nie wszystko. Jesteśmy rodziną i musimy trzymać się razem...

Niestety odpowiedź Piotrka ją przerazi, bo prawnik wyzna, że poprosi brata, aby więcej jej pomagał:

Kotku wiem, że jesteś przemęczona, ale musisz wytrzymać. Ograniczę pracę w Berlinie na tyle, na ile się da. Zresztą do końca niedużo zostało, raptem miesiąc. Będę teraz częściej przyjeżdżał. I poproszę Pawła, żeby ci bardziej pomagał...

Zdenerwowana ubłaga Piotrka, aby nie dzwonił do Pawła. Ona sama chce ograniczyć z nim kontakt na tyle, na ile to możliwe, a prośba męża tylko by jej w tym przeszkodziła:

Paweł ma swoje życie, nie możemy go obciążać swoimi kłopotami. Jeżeli to jest miesiąc, tak jak mówisz, to jakoś wytrzymam... Tylko proszę, nie proś nikogo o pomoc...

Czy tajemnica Kingi i Pawła nie wyjdzie na jaw? A może Piotrek dowie się z innego źródła i złoży pozew o rozwód! Tego dowiemy się już wkrótce...

Paweł zniszczy sielankę i rozbije rodzinę brata!?