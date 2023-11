Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) z "M jak miłość" już wkrótce będą ślubować sobie miłość i wierność małżeńską! Kiedy dojdzie do ślubu i gdzie zakochani zorganizują wesele? Okazuje się, że w ostatniej chwili Magda i Andrzej zrezygnują z imprezy w bistro u Kingi (Katarzyna Cichopek)! Gdzie więc będą świętować? Budzyński wpadnie na bardzo romantyczny pomysł! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

Ślub Magdy i Andrzeja w "M jak miłość"

O tym, że Magda i Andrzej wezmą ślub dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu. Para jednak cały czas odkładała przygotowania i wciąż nie wiadomo było, kiedy i gdzie odbędzie się uroczystość. Już wkrótce jednak wszystko się zmieni! Jak donosi portal superseriale.se.pl w 1476. odcinku "M jak miłość" Budzyński wpadnie na pomysł, gdzie chciałby zorganizować przyjęcie weselne. Chociaż początkowo prawnik i jego narzeczona chcieli zaprosić gości do bistro Kingi, to ostatecznie ich plany mocno się zmienią. Andrzej wpadnie na pomysł, żeby wesele odbyło się w altanie w ogrodzie Zduńskich! Skąd ten pomysł? Prawnik w rozmowie z Kingą przyzna, że to właśnie tam po raz pierwszy pocałował Magdę.

W 1476. odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej nie tylko rozpoczną przygotowania do ślubu, ale również zaczną urządzać się w nowym mieszkaniu. Co więcej, tuż przed ślubem okaże się, że para będzie musiała zaopiekować się dorastającą córką Marty (Dominika Ostałowska)! Wygląda więc na to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i wielkich emocji!

Magda i Andrzej będą szykować się do ślubu.

Budzyński będzie chciał, żeby wesele zostało zorganizowane w altanie u Zduńskich.

