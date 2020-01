Kinga Rusin z luksusową torebką Chloé. To niebieskie cudo kosztuje ponad 5 tysięcy złotych!

Kinga Rusin jest wierną fanką marki Chloé - w okresie świątecznym zachwyciła wszystkich stylizacją z uroczą czerwoną torebką ze złotymi elementami. Był to właśnie projekt Chloé. W styczniu prowadząca "Dzień Dobry TVN" postanowiła zafundować sobie nowe cudo tej luksusowej marki. Tym razem postawiła na nowy model - w dwóch różnych odcieniach niebieskiego.

Torebka Kingi Rusin okazała się najważniejszym elementem jej stylizacji, w której ważną rolę odgrywał również niebieski płaszcz do kolan. Do całości Rusin dobrała szal Gucci oraz buty, które już wszyscy doskonale znamy - były to klasyczne czarne botki na wysokim obcasie.

Jak oceniacie jej look? My jesteśmy na tak! Zwłaszcza, że Kinga ostatnio polubiła mroczniejsze klimaty...

Kinga Rusin z niebieską torebką Chloé. Ten model nie należy do najtańszych - jego cena w sklepach internetowych zaczyna się od 5 tysięcy złotych.

Jak wam się podoba jej najnowsza stylizacja?

Torebki Chloé, ulubionej marki Kingi Rusin, dostępne są w różnych kolorach.