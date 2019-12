Kinga Rusin rozbiła bank czerwoną torebką od Chloé! Kosztuje prawie 6 tysięcy złotych

Kinga Rusin zaprezentowała kilka dni temu swoją nową świąteczną stylizację - czarna sukienka maxi z przezroczystościami wyglądanie niezwykle elegancko i seksownie zarazem. Całość stylizacji Kingi Rusin została dopełniona czerwonymi szpilkami oraz uroczą czerwoną torebką ze złotymi elementami. I to właśnie na torebce chcielibyśmy skupić się najbardziej - ten model to projekt Chloé - i jak już sami się domyślacie, niestety nie należy do najtańszych...

Drew shoulder od Chloé - ile kosztuje torebka Kingi Rusin?

Niestety, model torebki w czerwonym kolorze, który wybrała Kinga Rusin, nie jest już dostępny. Udało nam się jednak znaleźć ten model w innych kolorach - nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ ta luksusowa torebka kosztuje prawie 6 tysięcy złotych.

Jak oceniacie look Kingi Rusin z torebką Chloé w roli głównej?

