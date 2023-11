Kinga Rusin wyjechała w góry i zaprezentowała na Instagramie swój najnowszy zimowy look. Rusin założyła ciepły czarno-biały kombinezon na narty, dobrała do niego ciepłe czerwone futerko, opaskę na głowę oraz żółte gogle. Jednak w jej stylizacji naszą uwagę zwróciły najbardziej buty. To klasyczne Moon Boots - czyli tzw. księżycowe buty, inaczej po prostu śniegowce. Model, który wybrała Kinga Rusin, został przeceniony z 419 na 339 złotych - jest dostępny na stronie Eobuwie.pl. Jeśli chcecie kupić ten model, spieszcie się! Śniegowce są teraz na wyprzedaży!

Spójrzcie na look Kingi Rusin z białymi śniegowcami w roli głównej. Skusicie się?

Jak wam się podobają buty Kingi Rusin? Te śniegowce idealnie nadadzą się na zimowe spacery! Model, który wybrała Kinga Rusin, został przeceniony z 419 na 339 złotych - jest dostępny na stronie Eobuwie.pl.

Zimowy look Kingi Rusin z pewnością należy do oryginalnych!