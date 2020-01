Kinga Rusin w wiosennych trendach 2020! Jej bluzkę z bufiastymi rękawami kupicie w Reserved

Kinga Rusin to niekwestionowana ikona stylu w Polsce. Jej stylizacje to zawsze strzał w dziesiątkę. Z pewnością pamiętacie jej boskie looki ze studia "Dzień Dobry TVN", np. złotą sukienkę w kwiaty o długości maxi czy różową kwiecistą kreację. Tym razem Kinga Rusin też nas nie zawiodła. Tylko spójrzcie na jej stylizację z zieloną bluzką w roli głównej! Bluzka o swobodnym fasonie uszyta z delikatnej tkaniny z kwiatowym wzorem to projekt marki Reserved. Zabudowany dekolt z niską stójką i bufiastymi rękawami marszczonymi o dołu to totalny hit! Bluzka jest nadal dostępna w sprzedaży i kosztuje 119,99 zł.

Rusin do bluzki dobrała złote kolczyki w stylu boho. Całość prezentuje się niezwykle romantycznie, ale jednocześnie elegancko. Patrząc na look Kingi Rusin, przychodzi nam na myśl tylko jedno: "Wiosno, wróć!"

Zobacz także: Kinga Rusin w czerwonej sukience maxi z Reserved. Jest nadal dostępna w sprzedaży!

ZOBACZ WIDEO Mistrzowska riposta! Kinga Rusin skomentowała linię kosmetyków Anny Lewandowskiej 00:53

Trendy wiosna 2020

Kinga Rusin swoją stylizacją idealnie wpasowała się w nadchodzący sezon wiosna 2020. Wzór w kwiaty będzie nadal jednym z najgorętszych trendów nadchodzącej wiosny, tuż obok groszków, o których już pisaliśmy. Oprócz kwiatów i groszków hitem będzie również kolorowa ekoskóra (Oto najważniejszy trend, który będzie rządził w tym sezonie) oraz torebki w rozmiarze XXL.

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Oto 7 rzeczy, które warto kupić w Zarze na wyprzedaży. Będziesz je nosić w następnym sezonie

Jak wam się podoba ostatni look Kingi Rusin z "Dzień Dobry TVN"?

Instagram

Bluzka z bufiastymi rękawami, którą wybrała Kinga Rusin, to projekt Reserved. Bluzka pochodzi z kolekcji na wiosnę 2020. Kosztuje 119,99 zł.