Jakie trendy będą rządzić wiosną 2020? Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie 7 totalnych hitów z wyprzedaży w Zarze, które nie dość że kupisz teraz taniej, to po drugie - będą one modne wiosną 2020. Jeśli zatem nie jesteś jeszcze gotowa na wiosnę (a ona przyjdzie szybciej niż myślisz!), już teraz biegnij do Zary i zgarnij prawdziwe perełki - tańsze nawet o 70 procent w porównaniu z regularnymi cenami. Oto one!

Reklama

Zobacz także: Kinga Rusin z ulubioną torebką gwiazd. Ten model nigdy nie wyjdzie z mody!

Hity z wyprzedaży w Zarze, które musisz mieć wiosną 2020!

Zara należy do ulubionych sklepów gwiazd, blogerek i influencerek. Nawet największe celebrytki, które mogą wybierać rzeczy z najbardziej luksusowych kolekcji, chętnie sięgają po ubrania i dodatki z Zary. A gdy ceny spadają nawet o -70 %, nie ma lepszego momentu na uzupełnienie szafy, bo mogą teraz trafić do niej największe hity na kolejny sezon! Na przykład warto już pomyśleć o lekkich pastelowych płaszczach, zwiewnych sukienkach czy stylowych dodatkach, bo właśnie teraz kupicie je najtaniej! Zobaczcie same – modne spodnie za 39 zł? Na wyprzedażach wszystko jest możliwe!

Poniżej 7 największych hitów z wyprzedaży w Zarze, które będziemy nosić wiosną!

1. Marszczone bluzki i koszule z obszernymi rękawami znajdziecie u największych projektantów w kolekcjach wiosennych np. Chloe czy Givenchy. Tę piękną czerwoną bluzkę kupicie w Zarze za 69,90 zł ( przeceniona ze 139 zł).

Mat. prasowe

2. Jednym z mocnych trendów na wiosnę 2020 będą pastele, a w szczególności mięta! Prosty płaszcz z kieszeniami i kołnierzem kupicie w Zarze za 299 zł (przeceniony z 399 zł).

Mat. prasowe

3. Spódnica w kwiaty sprawdzi się zarówno wiosną, jak i latem! Na co dzień łączymy ją z kowbojkami i mokasynami, a ze szpilkami – na imprezę! Aktualnie kosztuje 79,90 zł (przeceniona z 139,90 zł).

Mat. prasowe

4. Kolorowe sneakersy nadal zostają w trendach, dlatego warto kupić je teraz za połowę ceny! Zara 119 zł (przeceniona ze 199 zł).

Mat. prasowe

5. Torebka to nasz kobiecy must have - jaką warto upolować? Taką o luźnym kształcie, przywodzącym skojarzenia z workiem, bo to największy hit wiosny! W Zarze kupicie ją w dwóch kolorach, białym i bordowym za 199 zł (przeceniona z 249 zł).

Mat. prasowe

6. Kropki, grochy i groszki wiosną zawsze są w trendach, w tym roku – te czarno-białe! Dlatego satynowa sukienka na ramiączka z Zary to prawdziwa okazja! Kosztuje 79,99 zł (przeceniona z 139,99 zł).

Mat. prasowe

7. Szerokie spodnie z wysoką talią i wiązanym paskiem to prawdziwa perełka na tegorocznej zimowej wyprzedaży 2020! Kosztują jedyne 39 zł (przecenione z 99,99 zł).

Mat. prasowe