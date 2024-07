Kinga Rusin wytłumaczyła się z białej sukienki, w której pojawiła się na premierze swojej książki. Na imprezie promocyjnej dziennikarka pojawiała się koronkowej kreacji, która do złudzenia przypominała romantyczną suknię ślubną. Strój Kingi Rusin wzbudził niemałe kontrowersje. Jednym się spodobał, innym - niekoniecznie. Dziś okazuje się, że gwiazda stacji TVN celowo wybrała taką stylizację. Zrobiła to z premedytacją, by... wzbudzić zainteresowanie mediów! Polecamy: Biała sukienka – kreacja, w której każda kobieta może wyglądać dobrze

Tak, chciałam wykorzystać media! Ale w słusznej sprawie! Wiedziałam, że jeśli na promocję mojej książki założę "prawie ślubną" sukienkę jest szansa, że to zostanie opublikowane. Liczyłam, że dzięki temu do mediów trafi też moje przesłanie - napisała dziennikarka na swoim Facebooku.

Kinga Rusin postanowiła przeznaczyć honorarium ze sprzedaży książki na organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.

Biel to kolor niewinności i bezbronności, a taka właśnie jest przyroda, bezbronna wobec naszych bezdusznych działań! Poznałam wielu fantastycznych ludzi, którzy działaniu na rzecz środowiska poświęcili dosłownie wszystko i robią naprawdę fantastyczną robotę! Warto ich wspierać, bo bez ich zaangażowania i walki na naszej pięknej, polskiej ziemi niewiele zostanie dla następnych pokoleń - wyjaśniła gospodyni "Dzień Dobry TVN".

Dziennikarka chciała zwrócić uwagę na rozpoczynający się właśnie w polskich lasach sezon polowań.

Powiedzmy głośne NIE dewastacji lasów, wycinaniu wiekowych, bezcennych drzew, zabijaniu dostojnych jeleni, płochliwych saren, dzików, zajęcy, a nawet królewskich żubrów czy niezwykle rzadkich wilków! W polowaniach z naganką, cały czas dozwolonych w Polsce (sic!) zabija się masowo i nieselektywnie oraz rani wszystko co się rusza! To głupota i niewyobrażalne okrucieństwo. Mamy prawo się na to nie zgodzić. Są nas miliony a myśliwych tylko tysiące. Mamy mocny głos!

W wywiadzie dla jednego z tabloidów, dziennikarka zdradziła również, że "suknia ślubna" nie ma absolutnie nic wspólnego z jej życiem prywatnym. Na razie stan cywilny gwiazdy pozostanie zatem bez zmian. ;)

Kreacja dziennikarki wzbudziła tyle samo zachwytów, co głosów krytyki. Okazuje się, że gwiazda celowo chciała przyciągnąć do siebie uwagę.