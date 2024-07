Jak przec swiętami sprząta Kinga Rusin? To perfekcjonistka w każdym calu. Znana dziennikarka nie tylko zawsze świetnie wygląda, profesjonalnie podchodzi do pracy oraz dba o relacje z córkami, ale także jest doskonałą gospodynią. W jej szufladach panuje idealny porządek!

Kinga zamieściła na swoim facebookowym profilu zdjęcie szuflady z bielizną, w której wszystko poukładane jest idealnie równo i według kolorów. Okazuje się, że jej inspiracją do sprzątania nie jest jednak Małgosia Rozenek, tylko Marie Kondo, popularna autorka książek z poradami, jak dbać o porządek:

Dwa tygodnie temu bym w to nie uwierzyła! Zostałam właśnie oficjalnie fanką Marie Kondo;). Kto kto? Kobieta która dzięki książeczce o sprzątaniu trafiła nie tylko na listę nowych multimilionerów ale też 100 najbardziej wpływowych ludzi świata! Świat ewidentnie potrzebuje porządku... Ja zadziałałam w skali mikro i posprzątałam w szufladach. W ramach odstresowania ???? . Polecam - napisała Kinga na Facebooku.

A jak u Was wygląda temat sprzątania? Perfekcyjnie jak u Kingi?

Posted by Kinga Rusin on 28 listopada 2015