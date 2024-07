Kinga Rusin pojechała do USA. Zrobiła tam wywiad z Radosławem Sikorskim, który został wykładowcą na Harvardzie. Ale nie tylko! Dziennikarka odwiedziła też córkę Polę, która mieszka w Nowym Jorku i - jak pisaliśmy - czuje się samotna. Pola studiuje w Stanach dziennikarstwo i właśnie wczoraj obchodziła swoje 19. urodziny!

Kilka wspólnych dni mama i córka uwieczniały zdjęciami na Instagramie. Internauci rozpływali się w pochwałach - ich zdaniem Kinga Rusin i jej córka Pola Lis wyglądają jak siostry.

Kinga Rusin i Pola Lis i ich selfie z Nowego Jorku:

Bday girl ❤️❤️❤️ moja mała córeczka????

